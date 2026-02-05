山形県の吉村美栄子知事は、記者団に対し豪雪に悩まされている現状を受けて次のように話した。

「山形市以外は例年以上の雪に悩まされている。どうしようもないとなったら自衛隊にお願いするしかない」

日本海側を中心に全国的に雪に悩まされているが、山形県内は山形市を中心とした地域以外は例年以上の雪が降っていて、新庄市では例年の1.4倍を超える積雪となっているなど深刻な状況。

吉村知事は「自治体と積雪量など情報を共有して適切に対応する」としているが、雪かきや雪下ろしがままならない高齢者の家を中心に、雪下ろしの依頼が多数自治体に入り、対応し切れていない現状がある。

こうしたことを受けて、今後の自衛隊への要請も視野に入れているとする発言となった。

■3市町村に災害救助法を適用

山形県は4日、県内での記録的な大雪を受け「山形県豪雪災害対策本部」を設置するとともに、新庄市など3市町村に対して災害救助法の適用を決定したと発表した。

■災害救助法適用の市町村は

県によると、2026年1月21日からの大雪により、このまま放置すれば住家の倒壊や、多数の住民の生命・身体に危害が及ぶおそれが生じていることから、災害救助法の適用を決定した。

適用される市町村は、新庄市、舟形町、鮭川村。

適用は2月4日で、適用の理由は、1月21日から続く大雪の影響で継続的な救助が必要とされていて、住家倒壊のおそれなど生命・身体への危険が高まっているため（災害救助法施行令第1条第1項第4号適用）としている。