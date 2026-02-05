RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

寒暖差の激しい一週間

昨日、今日と気温が上がってきてはいますが、まだ春はちょっと先になりそうです。 今日は県内どこでも雨の降る可能性があり、一日を通して雨が降りやすい状況が続きます。お出かけには傘や雨具を持っていた方が良さそうです。

最高気温は熊本市で16度の予想で、3月中旬並みの気温となりそうです。日差しはありませんが、南風で気温が上がるため、あまり寒くはなさそうです。

明日（金曜）も気温は高めで、朝の最低気温は熊本市で7度、阿蘇でも3度の予想です。日中は少し晴れ間もありますが、夜は雨や雪が降るところが出てきそうです。

週末から「5歩後退」の寒さに

土曜日の未明から朝にかけては、阿蘇地方などの山沿いで雪が降りそうです。 そして日曜日には、この冬の中でも一番強い、かなり強い寒気が流れ込んできます。季節がグッと戻り、熊本市の平地でも雪になりそうです。

日曜日の最高気温は熊本市で5度に届かず、阿蘇地方では氷点下の「真冬日」になる可能性があります。雪が降って風も強く、かなり寒くなりそうです。

月曜日の朝が冷え込みのピークで、熊本市の最低気温は氷点下4度、阿蘇では氷点下10度くらいまで下がるかもしれません。日曜日から月曜日にかけてが、今シーズン一番の寒さの底になりそうです。

明子のささやき

今日（2月5日）は朝から所々で雨が降っていますが、この雨は乾燥を解消するほどではなさそうです。 熊本県内では先月21日から2週間以上、毎日「乾燥注意報」が出ていました。今日ようやく解除されましたが、すぐに乾燥が解消されるわけではありません。

1月の降水量は記録的に少なく、菊池市で4mm、人吉市で6mmと、観測史上最も少ない記録でした。平年の10%未満という異常な少なさでカラカラの状態になっています。今日の雨も一時的で数mm程度なので、乾燥が解消されるのはまだ先になりそうです。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。