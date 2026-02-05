◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（４日、福島・福島トヨタ クラウンアリーナ（国体記念体育館））観衆７１３

新日本プロレスは４日、福島・福島トヨタ クラウンアリーナ（国体記念体育館）で「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。

ＮＥＶＥＲ無差別級王者・ウルフアロンは、１・４東京ドームでの衝撃デビューからこの日でちょうど１か月。第４試合の８人タッグマッチでウルフは、マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通と組んで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮と対戦した。

２・１１大阪で挑戦を受ける成田と激しくぶつかったウルフ。試合は、ワトが１０分２０秒、ベンダバールで東郷を破り、デビューから負けなしの１１連勝で不敗を守った。

バックステージでウルフは今回のシリーズで「初めて新日本プロレスのシリーズに参加させてもらって、残すところ大阪の３試合となりました。もう、最後の最後まで気を抜かずに闘い抜いて、必ず成田蓮を倒します」と誓った。

デビュー１か月を迎えたことに「いやホント、たくさんのこと勉強……もうわからないことだらけで。まだまだわからないことの方が多いですけど、この１ヶ月間で少しは成長でいたのかなっていう実感がありますね」と明かし「あっという間でしたね。柔道の時よりも結構、肌出してるなって感じしますね」と振り返った。

記者から「それは物理的に」と聞かれ「物理的な話で」とほほ笑み「柔道の試合って年間に多くても４試合５試合ぐらいで。あんまりお客さんの前で自分がやってきた成果を出すっていうタイミングが少ないものでもあったので、１か月間こうやって、もう１１戦ぐらいやったのかな？ やる中で、これだけ成長してるっていうところをお客さんの前で見せることができるっていうのはプロレスの魅力なのかなって思いますね」とかみしめた。

成長ポイントを聞かれ「まずは胸毛がだいぶ戻ってきました。１月４日に１度剃ってしまって。まあ、なくなったものは戻ってこないって、“覆水盆に返らず”って言葉がありますけど、胸毛に関しては覆水盆に返るんで、よかったなと。結構、批判もあったんで、剃ったことに関してね」と告白。巡業の生活リズム的が慣れたかどうかを問われ「夜型ですよね、意外と。柔道の試合って午前からスタートだったので、試合が夕方から夜にかけてってのはなかなか新鮮ではあったんですけど、この１か月間でだいぶ夜型になってきたんじゃないかなって、狼だけにね」と笑わせ「柔道の方は１日のダメージはデカイなっていうのはありましたね。初戦から決勝まで（１日で）やるので。この何日か連続で試合っていうのは柔道になかったんで、どんどん疲れが蓄積していく中で最高のパフォーマンスできるような選手にならなきゃいけないっていうふうには感じます」と明かした。

そして２・１１の初防衛戦へ「１番、体的には疲れてるときだと思うので。ただ、こういうなかでも勝てる選手が一流だと思うので、そこを目指してやっていきます」と誓った。

◆２・４福島大会全成績

▼第１試合 １５分１本勝負

〇嘉藤匠馬（７分５３秒 脇固め）安田優虎●

▼第２試合 ２０分１本勝負

〇村島克哉、タイガーマスク（１０分０８秒 逆エビ固め）松本達哉●、本間朋晃

▼第３試合 ２０分１本勝負

藤田晃生、〇ハートリー・ジャクソン、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．（１３分５０秒 デスバレーボム↓体固め）田口隆祐●、ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀

▼第４試合 ３０分１本勝負

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１０分２０秒 ベンダバール）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮

▼第５試合 ３０分１本勝負

〇エル・デスペラード、上村優也、海野翔太（１１分２５秒 ピンチェ・ロコ↓体固め）永井大貴●、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

▼第６試合 ３０分１本勝負

ジェイコブ・オースティン・ヤング、〇グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン（１０分５４秒 ドミネーションクロー）外道●、ロビー・エックス、ドリラ・モロニー、デビッド・フィンレー

▼第７試合 ３０分１本勝負

石森太二、高橋ヒロム、〇辻陽太（１６分５５秒 ジーンブラスター↓片エビ固め）ゼイン・ジェイ●、フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー