¡ÚÈ¯Ã£»Ù±ç¡ÛÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¤»Ò¤Ï¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¬Àµ²ò¡© Ç¾¤ò¶½Ê³¤«¤é¼é¤ë´¶³ÐÅý¹ç¤Î¥³¥Ä¡ÚÈ¯Ã£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¡Û
ÍýÏÀ3¡§»Ò¤É¤â¤ÏÍ·¤Ó¤ÇÈ¯Ã£¤µ¤»¤è¤¦③
ÍýÏÀ²òÀâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª»Ò¤É¤â¤ÏÍ·¤Ó¤ÇÈ¯Ã£¤¹¤ë »Ò¤É¤â¤Ï1mm¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡§¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë ³ÐÀÃ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍý²ò¤È»Ù±ç¡§¸ò´¶¿À·Ð¡¦Éû¸ò´¶¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ
¡ÚÃÎ¼±¡¦³Ø½¬¡ÛÊÝ°é¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¹©É×
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÂ¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¤ò¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤³¤½´¶³Ð¤òÆþ¤ì¤¿¤¤Éô°Ì¤Ç¤¹¡£¼êÁ´ÂÎ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿Æ»Ø¤Ê¤É¤ÇÉôÊ¬Åª¤Ë°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤Ç°µÇ÷»É·ã¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¿Í¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤È»×¤¦ÄøÅÙ¤Î¶¯¤µ¤¬´ð½à¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢ËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾×Æ°Åª¤ËÆ°¤½Ð¤¹»Ò¤É¤â¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶»Ï·Ï¡×¤¬¶¯¤¯Ç¾¤¬¶½Ê³¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÇÍ´¶³Ð¤ò»É·ã¤·¤Æ¡¢¶ÚÆù¤ä´ØÀá¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¾¤ä´¶³Ð¤¬Ì¤½Ï¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò¤â¤ÄÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥¢Äó°Æ¡Û¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£ー¡§¶½Ê³¤·¤¿»Ò¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë
¡¡£µºÐ»ù¤Î E¤µ¤ó¤Ï¶½Ê³¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢E¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¥¯¥é¥¹Á´ÂÎ¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Í³Í·¤Ó¤Î¤È¤¤Ï¥±¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤¿¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¡×¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¹¥¤¤Ê¥Ñ¥º¥ë¤ò¤¹¤ë
¡¦ÀèÀ¸¤Ë¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¡¦¹¥¤¤ÊÅÅ¼Ö¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à
¡¡¶½Ê³¤·¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¤«¡¢¼êÎ©¤Æ¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤Î²¹ÅÙ·×¢¨¡×¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢E¤µ¤ó¤Ï¶½Ê³¤·¤¤ëÁ°¤Ë¥¹¥¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¿Í¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£À®¸ùÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤ÈÁêÃÌ¤·²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Öµ¤»ý¤Á¤Î²¹ÅÙ·×¡×¤Ï¡¢¡Ö°Â¿´¡×¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ¬¤Ë¤¯¤ë¡×¡Ö¤Ð¤¯¤Ï¤Ä¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¢¤é¤ï¤¹¥Äー¥ë¡£
¡ÚÍýÏÀ²òÀâ¡Û¸ò´¶¿À·Ð¡¦Éû¸ò´¶¿À·Ð¤òÃÎ¤ë
¡¡³ÐÀÃ¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ò´¶¿À·Ð¤Ï¡¢ÂÎ¤Îµ¡Ç½¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤ë¤¿¤áÆ¯¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê·ì°µ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£³ÐÀÃ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤Ë¹â¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¶½Ê³¥âー¥É¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤¬¤ó¤Ð¤êÂ³¤±¤Æº¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬²áÅÙ¤ËÍ¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤Ï¡¢¤ª¤â¤ËµÙÂ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Í¥°Ì¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£·ì°µ¤ò²¼¤²¤¿¤ê¿´Çï¿ô¤òÄã²¼¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹»þ¤äÆþÌ²Ãæ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡Éû¸ò´¶¿À·Ð¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡ÖÂÎ¤Ë¤è¤¤¤â¤Î¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÎ¼±¡¦³Ø½¬¡ÛÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¡¦Éû¸ò´¶¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
¡¡¸ò´¶¿À·Ð¡¦Éû¸ò´¶¿À·Ð¤Î£²¤Ä¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¤è¤¤¡¢°¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¾õÂÖ¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüÃæ¡¢ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤Ë¤°¤Ã¤¹¤êµÙ¤ó¤ÇÈè¤ì¤ò¤È¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤ªµÙ¤ß¥âー¥É¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¸á¿ç»þ¤Ê¤É¤â¡Ö¶½Ê³¥âー¥É¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¯µÙ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ë³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ë¡Ö¤ªµÙ¤ß¥âー¥É¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤Î³ÐÀÃ¥ì¥Ù¥ë¤Î¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ò´¶¿À·Ð¡ÛÇ¾¢ª¶½Ê³¤ä¶ÛÄ¥¤ò¤µ¤»¤ë ÌÜ¢ªÆ·¹¦¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë ·ì´É¢ª¼ý½Ì¤µ¤»¤ë ¿´Â¡¢ª¿´Çï¿ô¤òÁý¤ä¤¹ °ßÄ²¢ªÆ¯¤¤òÍÞ¤¨¤ë
¡ÚÉû¸ò´¶¿À·Ð¡ÛÇ¾¢ª¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë ÌÜ¢ªÆ·¹¦¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤ë ·ì´É¢ª³ÈÄ¥¤µ¤»¤ë ¿´Â¡¢ª¿´Çï¿ô¤ò¸º¤é¤¹ °ßÄ²¢ªÆ¯¤¤òÂ¥¤¹
³ÐÀÃ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤«¤éÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¡ÊÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¡Ë¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ê¤É¤Î°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤Ç°µÇ÷»É·ã¤òÆþ¤ì¤ë ¹¥¤¤Ê¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë
³ÐÀÃ¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¾õÂÖ¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¡Ê¸ò´¶¿À·Ð¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¡Ë¹¥¤¤Ê¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤Ç³èÆ°À¤ò¤¢¤²¤ë ´ÊÃ±¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤òÂç¿Í¤È¹Ô¤¦¡Ê¥è¥¬¥Ýー¥º¤Ê¤É¡Ë Æ¬¤äÂ¤ÎÎ¢¤ò¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¡Ú¥ß¥Ë¥³¥é¥à¡Û³ÐÀÃ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ´À°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤3R
3R ¤È¤Ï¥ê¥¢¥¯¥È¡Êµ¤¤Å¤¯¡Ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê¶ÛÄ¥¤ò¤È¤¯¡Ë¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¡Ê¸µ¤ËÌá¤¹¡Ë¤È¤¤¤¦R ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë 3 ¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î³ÐÀÃ¤Î¾õÂÖ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¶ÛÄ¥¤ò¤È¤¡¢¤â¤È¤ËÌá¤¹¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¥Äー¥ë¤ä´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤È¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£³ÐÀÃ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ä´À°¤ò¿Þ¤ë»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³ÐÀÃ¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¢¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤«¡¢²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ëÁ°¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÈ¯Ã£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¡ÙÃø¡§Æ£¸¶Î¤Èþ