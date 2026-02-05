全盛期の半分まで消えた鉄路…北海道で「廃線・廃駅」が止まらない悲しい背景【図解 北海道の話】

減り続ける「鉄道駅」と増え続ける「道の駅」

全盛期の約半分まで縮小した鉄道網

明治13年（１８８０）の幌内鉄道の開通以降、石炭や木材などの資源輸送のほか、農産物や水産物などの貨物や軍事物資の輸送機関として、道内各地で鉄道が開通、延伸されていきました。北海道の鉄道が全盛期を迎えていた昭和39年（１９６４）には、約４０００kmの線路が北海道に張りめぐらされていたと言われています。

しかし、この頃から世界規模で石炭から石油へのエネルギー転換が進んだことで道内各地にあった炭坑が閉山し、かつて賑わっていた炭坑町の過疎化が進行。北海道における鉄道経営は悪化の一途をたどり、昭和55年（１９８０）の国鉄再建法の成立をきっかけに、道内の22路線、約６００kmの鉄道が廃線となりました。昭和62年（１９８７）の 国鉄民営化後も廃線は続き、令和６年（２０２４）４月時点でＪＲ北海道の鉄道網は約２２００kmまで縮小。利用者の少ない駅の廃駅も進んでおり、令和７年（２０２５）３月のダイヤ改正の際にも、「日本最東端の駅」として有名だった東根室駅を含む５駅が廃駅となりました。

一方、鉄道の衰退と反比例するように、北海道ではドライバーを主な利用者とする「道の駅」が増え続けています。平成5年（１９９３）４月に道内で14の道の駅が登録されたのが最初で、令和７年には全国でもっとも多い１２９駅にまで増加しました。

廃線となった北海道の路線

鉄道の歴史を伝える道の駅

道内で人気の道の駅の一つに「道の駅あびら D51ステーション」があります。日本で最後にD51が走った街としても知られる安平町は、かつては石炭を運ぶ機関車の拠点で、鉄道と共に発展した街でした。その歴史を伝えるべく、現在は「鉄道」をテーマとした道の駅を運営。近隣の菜の花畑の美しさも話題となり、北海道屈指の人気を誇っています。

道の駅あびら D51ステーション（安平町追分）。蒸気機関車「D51-320号」と北海道仕様の特急車両「キハ183系」を展示するほか、鉄道資料館も併設。

