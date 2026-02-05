【代謝減少】サラダだけでは痩せない？ 老け見えを招く「栄養不足」の恐怖【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

痩せそうで痩せないサラダだけの食事

サラダには豆や野菜など「マゴハヤサシイコ」に当てはまる食材が使われることが多く、ダイエットにも適しているように思えます。確かに、彩りもよく、いかにもビタミン豊富でヘルシーな印象。ですが、サラダだけでは体に必要な栄養素が満たされません。

仮に野菜のみの食事でスリムな体型が維持できたとしても、年齢より老けて見えてしまうケースも割と多いのは残念ですね。これは、栄養バランスの偏りが原因です。中でも、ダイエットで特に重要な栄養素はたんぱく質。たんぱく質をしっかり摂ると、自然と食欲が満たされます。

食事中、脳みそが「もっと食べたいー」と言っているときは、実は体が「たんぱく質が足りない！」と訴えているのです。あなたの大切な体に必要なものを満たしてあげてください。

また、たんぱく質が不足すると、筋肉が減って代謝も下がり、結果痩せにくい体になってしまいます。今まで食べすぎていた場合、食事の量を減らすことは大切ですが、くれぐれも、たんぱく質の量は減らさないようにしてくださいね。

サラダだけでは満たされない栄養素

脂質不足／たんぱく質不足／糖質不足

たんぱく質不足であらわれる症状

満腹感を感じない／疲労感／免疫力の低下／筋肉量の低下／むくみ

まとめ

偏った食事は栄養素が満たされず食べすぎの原因になる。

【出典】『カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣』著：治療家・ダイエットコーチ 野上 浩一郎