５日の東京株式市場は売り優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比４円安の５万４２８９円と小幅マイナスで始まった。



前日の米国株市場では、決算発表を受けてアドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜ＡＭＤ＞が急落したほか、ＡＩ進展に伴う事業環境の悪化懸念から引き続きソフトウェア株に売りが目立ち、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は続落。一方、ディフェンシブ銘柄に投資資金が流入しＮＹダウは底堅く推移した。これを受け、きょうの東京市場でも半導体関連株は軟調展開となりそう。為替の円安進行は全体相場の支えとなりそうだ。決算シーズンが本格化するなか旺盛な個別株物色は続きそうだ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト