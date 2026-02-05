「とんねるず」石橋貴明（64）の長女で女優の石橋穂乃香（36）が5日までに自身のインスタグラムを更新。自身や長女の最新ショットを披露した。

「I hate winter but love skiing in Nozawa（冬は嫌いだけど野沢でスキーは好き）」と書き出すと、山小屋でのスキーウエア姿でのショットや、雪をバックにした3歳長女のショット、スキー場でピースサインをする自身のショットも投稿した。

穂乃香は石橋貴明の最初の妻との間に長女として誕生。2009年、石橋の娘であることを伏せてオーディションを受け、日米韓合作映画「The Harimaya Bridge はりまや橋」で穂のかの芸名で女優デビュー。同年「アンを探して」で初主演を果たす。女優として活動するほか「二世タレント」としてバラエティー番組にも出演したが、13年8月、主演を予定していた舞台を「重度のストレスが原因」により降板。翌年、石橋穂乃香の名前で再スタート。以降、舞台を中心に活動している。

プライベートでは2021年7月に一般男性と結婚。翌22年5月に第1子を出産を報告している。