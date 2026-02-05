今年に入ってから雨が少なく、30年に一度のレベルになっています。街で聞いても、カラカラによるトラブルが相次いでいました。去年より飛散量が多いと予想される花粉にも大きな影響を与えそうです。ダムの水位も下がる中、手軽にできる節水術を紹介します。

■「乾燥注意報」16日連続で発表

森圭介アナウンサー

「4日の関東の天気は晴れでした。最近東京でまとまった雨が降ったのはいつ頃だったか、覚えていますか？ 」

鈴江奈々アナウンサー

「今年入ってからまとまった雨の記憶がないです」

森アナウンサー

「1月2日が最後で、1か月以上もまとまった雨が降っていません。33日連続、東京は雨が降っていません」

鈴江アナウンサー

「コンタクトもカピカピしてくるくらい、とにかく乾燥を感じます」

森アナウンサー

「乾燥注意報も16日連続で発表中で、30年に一度の少雨が引き起こすカラカラ状態になっています」

■「例年よりカサカサ」…トラブル続々

森アナウンサー

「街で聞いても、カラカラによるトラブルが相次いでいました」

50代

「例年よりカサカサ。手がすごく荒れてる。白くなっちゃったりしてガサガサ。水分がなくなっちゃう感じの手」

別の50代

「髪の毛がたくさん抜ける気がします。ホテルでも家でもそうなんですけど、ドライヤーかけても抜け毛がすごい多い。地肌も乾燥してるのかなと感じます」

30代

「車とかがすごい真っ白。出る時にガラス流して出ないと、前見えないみたいになってる。困ってます。1日おいておくと真っ白」

忽滑谷こころアナウンサー

「お風呂上がりに顔の保湿をしようと思って手に化粧水を出すんですけど、乾燥しすぎていて手が全部（化粧水を）吸っちゃって、顔の保湿までいかないことに悩んでます」

■まもなく「花粉」本格シーズン

森アナウンサー

「気象庁によると、東日本の太平洋側と西日本では、あと1か月ほどこういった乾燥状態が続く見込みです。この乾燥が様々なことに影響を与えています。あと1週間から2週間したら本格的なシーズンが始まるのが花粉です」

直川貴博アナウンサー

「（花粉症で）目薬や薬の服用がなければ風邪引いてるの？と言われるくらい、鼻（水）が止まらなくなっちゃいます」

森アナウンサー

「早めに対策してほしいですね。今シーズンは条件が悪いようです。東京都の発表によると、スギ・ヒノキの花粉の飛散量は去年と比べて1.4倍。そこに追い打ちをかけるのが記録的な雨不足です。花粉症に詳しい山梨大学医学部の櫻井大樹教授に聞きました」

「2つの緊急事態が起きるということです。1つ目は、細かい花粉が舞い続けること。櫻井教授によると、花粉は空中を舞っている間に砕けて細かくなり、より症状を引き起こしやすい状態になるといいます。雨が降った日の花粉症の症状はどうですか？」

山粼誠アナウンサー

「花粉が雨で落ちているから、そこまで出ないイメージはありますね。（でも雨が降っていないと）花粉がもっと飛んで花粉症がよりひどくなる…」

森アナウンサー

「普段なら雨がキャッチして地面に落としてくれますが、それが起きていないということです」

「2つ目は体の防御力低下。通常は鼻などの粘膜がバリアとなり、花粉から身を守ってくれていますが、乾燥で粘膜の機能が低下。すると細かい花粉が弱ったバリアを通り抜けて襲いかかってきます。今年は、例年以上に症状が重くなる可能性があるということです」

「『自分は花粉症じゃないんで大丈夫です』という方、お気をつけください。コップから水があふれるように、大量の花粉を吸い続けることで、いきなり今年、花粉症デビューという方が増えてしまう可能性もあるということです」

「対策はマスクで花粉の侵入を予防することと、保湿をするということです」

■ダムの貯水率0%も…節水呼び掛け

森アナウンサー

「少雨の直接的な影響としては、各地のダムがピンチになっています。高知・仁淀川町の大渡ダムは貯水率が0%になってしまいました。（映像で）ダムに水があるじゃないかと思うかもしれませんが、この水は利用を想定しておらず、利用を想定する水では0%です」

「高知市は洗濯の回数を減らすこと、洗車など水を多く使う作業を極力控えることなどを市民に呼び掛けています」

■道が見えて…関東のダムも渇水

森アナウンサー

「関東も例外ではありません。神奈川・横浜市や川崎市などに水道を提供している宮ヶ瀬ダムは4日時点の貯水率が41％と、平均の半分ほどになっています。水位が下がり、道が見えてきました。ダムに沈んだ集落につながる道路が、水が減りすぎて見えてしまっています」

「東京の水がめの1つ、小河内ダムは貯水率が4日の時点で43.7％。平成以降最低の貯水率になってしまっています。とは言え、すぐに蛇口から水が出なくなるわけでもありません。都は今のうちからの節水を呼び掛けています」

■今日からできる！ 台所の節水術

森アナウンサー

「何か節水していることはありますか？」

山粼アナウンサー

「煮たお鍋の水は熱湯をシンクに流すのはよくないと聞いたので、取っておいて、あとで汚れた食器に流しています」

森アナウンサー

「今夜からキッチンで実践できる節水術を、節水などに詳しい武蔵野大学の橋本淳司客員教授に教えてもらいました」

「お米が高くなり、ご飯を炊くのはお金がかかってしまうので、パスタを主食にしている方も多いと思います。パスタのゆで汁を捨てたらもったいないんです。お皿の予洗いに使うと節水になります」

「パスタのゆで汁には油を落とす、石鹸のような効果を持つ成分が含まれているそうです。そのため洗剤でお皿を洗う前にパスタのゆで汁を使うことで汚れがサーっと落ち、洗う時間を減らすことができます」

「蛇口を1分間開けると、約12リットルの水を使うことになるそうですが、予洗いをすればしっかり落とさなくてもきれいになるため、ゆで汁を使うと約50％の節水になるということです」

「お皿を洗う時のもう1つの鉄則は、油汚れは分けること。油ものと、ご飯茶碗みたいな油を使ってないものを重ねると、ご飯茶碗の裏にも油がべっとりついてしまう。するとご飯茶碗も洗剤でゴシゴシ洗わないといけません。分ければ、使う水を約50％減らせます」

「さらに油汚れを事前に紙などで拭き取って洗うようにすれば、約20％の節水になります。ちりも積もればということになるんでしょうか。太平洋側を中心に1ヶ月ほど続くとされている少雨。環境にはもちろん、お財布にも優しい節水で乗り切っていきましょう」（2月4日『news every.』より）