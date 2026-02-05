ブルージェイズからFAとなったアイザイア。カイナーファレファ内野手（30）とレッドソックスと1年契約を結んだと4日（日本時間5日）、「MLB.com」のマーク・フェインサンド記者はじめ、米各メディアが報じた。

ハワイ出身で日系3世の同内野手は2013年のMLBドラフト4巡目（全体130位）でレンジャーズに入団。18年にメジャーデビューを果たし、22年には主に遊撃で自己最多の158試合に出場し打率.271、8本塁打53打点、20盗塁を記録した。23年からヤンキースに移籍、ブルージェイズ、パイレーツを経て、昨季途中からはブルージェイズに復帰。ワールドシリーズ（WS）では6試合に出場した。

通算100盗塁を記録する俊足に加え、ユーティリティー性を最大の武器とする。昨季は二塁、三塁、遊撃の内野3ポジションを守ったが、これまで投手を含む全ポジションを経験。レンジャーズ時代には捕手としても73試合に出場している。23年には外野全ポジションで計85試合に出場。20年に三塁手としてゴールドグラブ賞を獲得している。

レッドソックスは昨季、三塁のレギュラーを務めたブレグマンがFAとなり、カブスへと移籍。二塁もレギュラー不在の状況。スーパーユーティリティー選手は、効果的な補強となる。