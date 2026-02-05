かまいたち濱家、薄毛問題が深刻化！頭皮チェック中に大惨事「こんなテレビ観たことあるか!?」

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む『かまいガチ』。

2月4日（水）の同番組では、ゲストにかまいたちの同期芸人・みなみかわと芝大輔（モグライダー）を招き、濱家の「頭皮の取扱説明書」を作る企画が放送された。

【映像】かまいたち濱家、薄毛問題が深刻化！頭皮チェック中に大惨事

オープニングで、山内は「濱家の頭頂部の状況が刻一刻と変わっていて、各局が取り扱いに困っているらしい」と説明。

そんな深刻化する濱家の薄毛について、「どこまで配慮して撮影すべきか」を検証することになったが、濱家自身は不満げな表情を浮かべる。芝の「この世代で（かまいたち）はトップなのよ。“頭2つ3つ抜けている”」とのコメントにも敏感になり、「何が言いたいねん！」と怒りを露わにした。

さっそく、「カメラの高さ」や「風の強さ」などをチェックし、濱家の薄毛がバレないOKラインを探っていく。そんななか、釣りロケの設定で濱家の頭上から雨を徐々に降らせ、どの雨量で頭皮が露出するのか調べることになった。

しかし、どんなことがあっても薄毛だということを知られたくない濱家は、雨が降る前にメイクにヘアセットを依頼。

それでは検証の意味が薄れてしまうため、芝たちが必死に制止するが、濱家は「離せ！」と暴れて抵抗する。

すると、見兼ねた山内が床に押さえつけるが、濱家は突っ伏した状態になっても「隠させろや！」と噛みついた。

ひと悶着ありつつも、霧雨状態から次第に雨量を増やしていき、最終的にバケツの水を濱家の頭から被せた。

この雨量には耐えられないかと思いきや、濡れた髪が頭皮を隠す奇跡が起こった。山内らは「逆に隠れている」「（髪が）増えたぞ！」と大喜びするも束の間、濱家が前髪をかき上げると頭皮が露わに！

ここまで不本意ながら企画に参加してきた濱家だったが、この大惨事には我慢できなかったようで、「こんなテレビ観たことあるか!?」と激怒。山内らが気を遣い「（頭皮の）上は耐えているな」とフォローを入れるも、「お前ら目がおかしなってんねん。どこが耐えてんねん！」と鬼の形相で訴えた。

検証の末、「台風もOKで逆に髪が増えて見える（かき上げはNG）」という結果に。

これに濱家の悲しみは止まることがなく、「ここまでがんばってきて…。俺ハゲてるやないか！」と咆哮。「もちうる財力すべてを使って育毛してやるからな」とつぶやき、スタジオの笑いを誘った。