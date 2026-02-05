東武鉄道<9001.T>が３日続伸し昨年来高値を更新している。４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６５００億円から６５３０億円（前期比３．４％増）へ、営業利益を６９０億円から７００億円（同６．２％減）へ、純利益を５１５億円から５２０億円（同１．３％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３２円５０銭から３５円へ引き上げ年間配当予想を６７円５０銭（前期６０円）としたことが好感されている。



鉄道業が定期・定期外ともに輸送需要を確実に取り込んでいることに加えて、百貨店業及びホテル業における増収など直近の動向を織り込み、通期予想の見直しを行ったという。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高４７５９億２０００万円（前年同期比３．８％増）、営業利益５８２億３００万円（同３．９％減）、純利益４７６億８５００万円（同１４．０％増）だった。



出所：MINKABU PRESS