MF西澤健太が鳥栖の新キャプテンに就任「自分にできることを精一杯やる」副主将は3名
サガン鳥栖は4日、新シーズンのキャプテン、副キャプテン、選手会長が決定したことを発表した。
キャプテンにはMF西澤健太(29)が新たに就任。副キャプテンはGK泉森涼太(26)、FW酒井宣福(33)、DF小川大空(26)が務め、選手会長はGK内山圭(32)が引き続き担当する。
以下、クラブ発表コメント
■西澤健太
「みんなにいただいたキャプテンマーク、その責任をしっかりと果たしていきます。
自分にできることを精一杯やる。それがなによりも大切だと思うのでその背中を見せていけるように頑張ります。
共に戦いましょう!!」
■泉森涼太
「百年構想リーグで、副キャプテンを務めさせていただくことになりました。
全てはサガン鳥栖のためにをモットーに、より強い自覚と責任を持ち、自分の全ての力を出していきます!
今シーズンも応援よろしくお願いします!」
■酒井宣福
「このクラブの為に自分のできることを自分らしくやっていきます!
そしてしっかりとキャプテンを支えていけるように頑張ります!!」
■小川大空
「これまでと変わりなく自分がこのチームのためにできることを100%やりながら、キャプテンをしっかり支えていきたいです。
若い選手が多いので、つなぎ目の役割も担いながらチームを良い方向に導けるよう、自分の持っている力を発揮して頑張ります。」
■内山圭
「昨年に引き続き選手会長として頑張ります。
自分なりにやれることをやっていこうと思います。
よろしくお願いします。」
