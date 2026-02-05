「いつもスマホばかり見て、ダラダラして土日が終わる」「うまく休みたいけれど方法が分からない」そう悩む人は少なくないでしょう。

ダラダラすることは生産性のないことだ、と思っている人もいるかもしれませんが、一流こそダラダラする時間を大切にしているんです。

今回は、『世界の一流は「休日」に何をしているのか』の著者であり、元マイクロソフト役員の越川慎司さんが、戦略的な休み方について解説します。

トップ・パフォーマーの共通点は、“設計された”回復と集中

現代は、終身雇用という1本のレールが前提ではありません。会社に言われた通りに働いていれば、自然とキャリアが出来上がる時代は終わりました。これからは、自分で働き方を設計・調整し、アップデートしていく「自分軸キャリア＝キャリアオーナーシップ」の時代です。

私はこれまで約800社、2万人以上のビジネスパーソンの働き方を見てきました。その中で、成果を出し続ける人たちには、はっきりとした共通点があることが分かっています。それは、努力の量が多いことでも、才能が突出していることでもありません。 回復と集中を意図的に設計していること です。

特に、多くの人が誤解しているのが「休み方」です。

「ダラダラするのは悪いことだ」「休むなら、何か意味のあることをしなければならない」。こうした思い込みを持っている人は多くいるでしょう。

逆に「いつもスマホばかり見て土日が終わってしまう」「ずっとダラダラして生産性のない土日を過ごしている」と悩む人もいるかもしれません。

ダラダラ＝怠けではない。意図的な休息から得られるもの

最初にお伝えしたいのは、ダラダラは怠けではなく、“設計された回復”だということ。なぜなら、脳が本当に回復するための条件は「何をするか」ではなく、自律性にあるからです。

私はこれを「時間自律性」と呼んでいます。時間自律性とは、 自分で決めた時間を、自分の意志で使っているという感覚 のことです。

同じ20分でも、罪悪感を抱えながらスマホを見る20分と、今から20分は何もしないと決めて過ごす20分とでは、脳への影響がまったく異なります。行動科学や脳科学の研究でも、自律性を伴う休息はストレス反応を下げ、翌日の集中力や判断力、さらには学習効率まで高めることが分かっています。

つまり、ダラダラの価値を決めるのは内容ではありません。 自分で意図しているかどうか です。

日本でも成果を出し続けるトップ・パフォーマーは、休み方を設計しています。長期的に成果を出し続ける人ほど、オフの時間を偶然に任せていません。彼らは「この休みは、次のパフォーマンスのための仕込み」だと考えているのです。

あえて何も予定を入れない時間をつくる。ダラダラする時間の長さを先に決める。この休みは何のためかを言語化する。一見すると、意識が低いように見えるかもしれません。

しかし実際は、戦略的です。

日本のトップ・パフォーマーほど、休日に頑張ろうとしていません。むしろ、 頑張らない時間の質を高める ことで、平日の集中力を引き上げています。

休み方が下手な人の特徴

ダラダラできない人には典型的な失敗パターンがあります。

1つ目は、休みの日にも成果を求めてしまう人です。休日になると、本を読まなければならない、勉強しなければ置いていかれると自分を追い込みます。その結果、仕事モードが抜けず、脳は休まらないまま平日を迎えます。

対処策は、休日の時間を回復目的と成長目的に分けることです。 すべてを成長に使わないことが、結果的に成長を早めます 。

2つ目は、何もしないことに不安を感じる人です。この時間で何かできたのではないか、他の人はもっと頑張っているのではないか。こうした思考が、回復を妨げます。対処策は、時間を区切ること。今は20分だけ何もしないと決めるだけで時間自律性が生まれ、不安がやわらぎます。

3つ目は、休みをご褒美にしてしまう人。ここまで頑張ったら休もう、成果が出たら休もうと考えるほど、休みは後回しになります。結果として、常に疲労が蓄積し、パフォーマンスが下がります。

対処方法は、休みを先にスケジュールすることです。休みは報酬ではなく、成果を出すための前提条件なのです。

休み方が下手な人はせっかくの休みだから有意義に使おうと考え、予定を詰め込みます。その結果、疲労が溜まったまま月曜日を迎え、パフォーマンスが上がらないまま土日を迎える。この繰り返しなのです。

休みは仕組みで守る。 戦略的にダラダラする方法

ダラダラを意志で守ろうとしてはいけません。ダラダラは 仕組みで守る のがポイントです。

意志で守るダメな例としてよくあるのは、「今日はゆっくりしよう」と頭の中で決めただけで、結局スマホの通知や未返信のメールが気になり、気づけば仕事をしているケースです。

また、「疲れたら休もう」と状況任せにすると、疲労を感じた時点ではすでに意志力が枯れており、休む判断ができません。さらに「あと少し頑張ってからダラダラしよう」と先延ばしにした結果、休む時間そのものが消えてしまうのも典型例です。

一方、仕組みで守るいい例は、土日の午前中に30分の「ダラダラ時間」を予定としてカレンダーに入れておき、その30分間は何をしてもいいと決めます。そして「この時間は回復のために使う」と自分や家族に事前に宣言しておくことです。

こうした仕組みがあると、迷いや罪悪感が入り込む余地がなくなり、ダラダラは安定した回復習慣として定着していきます。

ポイントは以下の3つです。

時間を先に決める ダラダラする意味、休む意味を言語化する ペースを意図的に落とす

これらはすべて、やる気や体調に頼らず回復をするための設計です。

「いつもスマホを見ているだけで土日が終わる」「趣味もなくずっとダラダラしている」と悩む人も3つのポイントを生かして休んでみてください。

まず土日のどこか30分だけ、ダラダラしてよい時間を自分で決めて宣言します。その時間はスマホを見ても構いませんが、〇時までと終わりを決めましょう。自律的に区切られたダラダラは回復になります。一方、無自覚なダラダラは疲労を残します。違いは内容ではなく、決め方なのです。

何かを増やすことではなく、ダラダラに「枠」と「意味」を与えてみてください。

体力の衰えがくるその前に！ 戦略的オフで30代後半を攻略する

ここで、もう1つ大切な視点をお伝えします。それは、ダラダラできる力は、若いうちに身につけておくほど、後半のキャリアで大きな差になるということです。

20代や30代前半は、多少無理をしても体力でカバーできます。そのため、疲れていること自体に気づかず、走り続けてしまう人も少なくありません。しかし、30代後半以降になると、回復の質がそのまま成果の質に直結するようになります。ここで初めて、休めない人は伸び悩み、休める人はさらに伸びるという差が表面化します。

だからこそ、若いうちから 意図的に力を抜く設計 を身につけておくことが重要なのです。ダラダラすることは、甘えではありません。自分のエネルギー残量を把握し、次にどこで力を使うかを決めるための準備時間です。これは、仕事の優先順位を決める力とも直結しています。

また、戦略的オフを取れるようになると、キャリアの選択肢も増えていきます。常に余白がある人は、チャンスが来たときに動けます。疲れ切っている人は、目の前の仕事をこなすだけで精一杯になり、新しい選択肢に手を伸ばす余裕がありません。 ダラダラできるかどうかは、将来の選択肢を左右している のです。

今から20分、何もしない時間を取る。それだけで十分です。

その20分は怠けではなく、未来の集中力と選択力を育てる立派なキャリア投資です。あなたはもう、自分のキャリアを設計し始めています。