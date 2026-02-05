5日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比12.5％減の772億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.5％減の486億円となっている。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ブルームバーグ日本株高配当 <354A> 、ｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ <2014> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ キャッシュフローキング <234A> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> など46銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> など7銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> が4.33％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.96％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.42％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は6.63％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は5.50％安、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> は3.85％安、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> は3.75％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は3.57％安と大幅に下落している。



日経平均株価が81円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金304億3200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金は313億8600万円で、やや下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が53億8600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が26億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が24億500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億4100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が19億4000万円の売買代金となっている。



