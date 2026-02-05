―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月3日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4475> ＨＥＮＮＧＥ 　東Ｇ 　 -13.87 　　2/ 4　　　1Q　　　-11.87
<7991> マミヤＯＰ 　　東Ｓ 　 -11.56 　　2/ 4　　　3Q　　　-63.86
<6832> アオイ電子 　　東Ｓ 　 -10.13 　　2/ 4　　　3Q　　　 -9.25
<4409> 東邦化 　　　　東Ｓ　　 -5.39 　　2/ 4　　　3Q　　　 -7.53
<7018> 内海造 　　　　東Ｓ　　 -4.21 　　2/ 4　　　3Q　　　126.17

<3910> ＭＫシステム 　東Ｓ　　 -3.49 　　2/ 4　　　3Q　　　　黒転
<3024> クリエイト 　　東Ｓ　　 -1.99 　　2/ 4　　　3Q　　　 10.17
<2440> ぐるなび 　　　東Ｓ　　 -1.23 　　2/ 4　　　3Q　　　-60.86
<9849> 共同紙 　　　　東Ｓ　　 -0.86 　　2/ 4　　　3Q　　　　赤拡
<5909> コロナ 　　　　東Ｓ　　 -0.21 　　2/ 4　　　3Q　　　-21.19

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース