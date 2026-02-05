

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月3日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4475> ＨＥＮＮＧＥ 東Ｇ -13.87 2/ 4 1Q -11.87

<7991> マミヤＯＰ 東Ｓ -11.56 2/ 4 3Q -63.86

<6832> アオイ電子 東Ｓ -10.13 2/ 4 3Q -9.25

<4409> 東邦化 東Ｓ -5.39 2/ 4 3Q -7.53

<7018> 内海造 東Ｓ -4.21 2/ 4 3Q 126.17



<3910> ＭＫシステム 東Ｓ -3.49 2/ 4 3Q 黒転

<3024> クリエイト 東Ｓ -1.99 2/ 4 3Q 10.17

<2440> ぐるなび 東Ｓ -1.23 2/ 4 3Q -60.86

<9849> 共同紙 東Ｓ -0.86 2/ 4 3Q 赤拡

<5909> コロナ 東Ｓ -0.21 2/ 4 3Q -21.19



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

