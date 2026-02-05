―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月3日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9351> 東洋埠頭 　　　東Ｓ 　 +10.04 　　2/ 4　　　3Q　　　 67.63
<4512> わかもと 　　　東Ｓ　　 +8.71 　　2/ 4　　　3Q　　　　黒転
<6678> テクノメデカ 　東Ｓ　　 +6.42 　　2/ 4　　　3Q　　　 46.18
<3566> ユニネク 　　　東Ｇ　　 +4.05 　　2/ 4　本決算　　　 19.61
<7859> アルメディオ 　東Ｓ　　 +1.55 　　2/ 4　　　3Q　　　　赤転

<9913> 日邦産業 　　　東Ｓ　　 +1.34 　　2/ 4　　　3Q　　　 12.53
<3166> ＯＣＨＩＨＤ 　東Ｓ　　 +0.60 　　2/ 4　　　3Q　　　　4.24
<7506> ハウスローゼ 　東Ｓ　　 +0.29 　　2/ 4　　　3Q　　　-61.29
<7105> ロジスネクス 　東Ｓ　　 +0.26 　　2/ 4　　　3Q　　　-59.98
<2136> ヒップ 　　　　東Ｓ　　 +0.25 　　2/ 4　　　3Q　　　 -9.11

<7177> ＧＭＯ－ＦＨ 　東Ｓ　　 +0.11 　　2/ 4　本決算　　　　　－

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース