

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月3日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<9351> 東洋埠頭 東Ｓ +10.04 2/ 4 3Q 67.63

<4512> わかもと 東Ｓ +8.71 2/ 4 3Q 黒転

<6678> テクノメデカ 東Ｓ +6.42 2/ 4 3Q 46.18

<3566> ユニネク 東Ｇ +4.05 2/ 4 本決算 19.61

<7859> アルメディオ 東Ｓ +1.55 2/ 4 3Q 赤転



<9913> 日邦産業 東Ｓ +1.34 2/ 4 3Q 12.53

<3166> ＯＣＨＩＨＤ 東Ｓ +0.60 2/ 4 3Q 4.24

<7506> ハウスローゼ 東Ｓ +0.29 2/ 4 3Q -61.29

<7105> ロジスネクス 東Ｓ +0.26 2/ 4 3Q -59.98

<2136> ヒップ 東Ｓ +0.25 2/ 4 3Q -9.11



<7177> ＧＭＯ－ＦＨ 東Ｓ +0.11 2/ 4 本決算 －



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「3Q」は第3四半期累計決算。



