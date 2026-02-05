―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月3日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2413> エムスリー 　　東Ｐ 　 -14.26 　　2/ 4　　　3Q　　　 22.50
<2371> カカクコム 　　東Ｐ 　 -13.77 　　2/ 4　　　3Q　　　 -5.65
<2130> メンバーズ 　　東Ｐ 　 -13.39 　　2/ 4　　　3Q　　　　黒転
<6368> オルガノ 　　　東Ｐ 　 -13.29 　　2/ 4　　　3Q　　　 31.65
<8056> ビプロジー 　　東Ｐ　　 -8.53 　　2/ 4　　　3Q　　　 22.90

<6367> ダイキン 　　　東Ｐ　　 -8.48 　　2/ 4　　　3Q　　　　4.51
<9699> ニシオＨＤ 　　東Ｐ　　 -6.11 　　2/ 4　　　1Q　　　 -8.14
<6963> ローム 　　　　東Ｐ　　 -5.90 　　2/ 4　　　3Q　　 4665.19
<8053> 住友商 　　　　東Ｐ　　 -4.88 　　2/ 4　　　3Q　　　 -1.05
<6420> ガリレイ 　　　東Ｐ　　 -4.37 　　2/ 4　　　3Q　　　　6.64

<9928> ミロク情報 　　東Ｐ　　 -4.37 　　2/ 4　　　3Q　　　　5.44
<4718> 早稲アカ 　　　東Ｐ　　 -3.34 　　2/ 4　　　3Q　　　　4.62
<8065> 佐藤商 　　　　東Ｐ　　 -2.45 　　2/ 4　　　3Q　　　　4.70
<7979> 松風 　　　　　東Ｐ　　 -1.20 　　2/ 4　　　3Q　　　 -6.86
<2307> クロスキャト 　東Ｐ　　 -0.78 　　2/ 4　　　3Q　　　　3.77

<8150> 三信電 　　　　東Ｐ　　 -0.47 　　2/ 4　　　3Q　　　 21.71
<3433> トーカロ 　　　東Ｐ　　 -0.27 　　2/ 4　　　3Q　　　 12.77

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース