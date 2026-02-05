決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 住友商、エムスリー、ローム (2月4日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月3日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2413> エムスリー 東Ｐ -14.26 2/ 4 3Q 22.50
<2371> カカクコム 東Ｐ -13.77 2/ 4 3Q -5.65
<2130> メンバーズ 東Ｐ -13.39 2/ 4 3Q 黒転
<6368> オルガノ 東Ｐ -13.29 2/ 4 3Q 31.65
<8056> ビプロジー 東Ｐ -8.53 2/ 4 3Q 22.90
<6367> ダイキン 東Ｐ -8.48 2/ 4 3Q 4.51
<9699> ニシオＨＤ 東Ｐ -6.11 2/ 4 1Q -8.14
<6963> ローム 東Ｐ -5.90 2/ 4 3Q 4665.19
<8053> 住友商 東Ｐ -4.88 2/ 4 3Q -1.05
<6420> ガリレイ 東Ｐ -4.37 2/ 4 3Q 6.64
<9928> ミロク情報 東Ｐ -4.37 2/ 4 3Q 5.44
<4718> 早稲アカ 東Ｐ -3.34 2/ 4 3Q 4.62
<8065> 佐藤商 東Ｐ -2.45 2/ 4 3Q 4.70
<7979> 松風 東Ｐ -1.20 2/ 4 3Q -6.86
<2307> クロスキャト 東Ｐ -0.78 2/ 4 3Q 3.77
<8150> 三信電 東Ｐ -0.47 2/ 4 3Q 21.71
<3433> トーカロ 東Ｐ -0.27 2/ 4 3Q 12.77
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース