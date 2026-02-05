決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 三菱重、三菱ＵＦＪ、ＳＢＩ新生銀 (2月4日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月3日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.6 日本酸素ＨＤ <4091>
26年3月期の連結最終利益を従来予想の1160億円→1235億円(前期は987億円)に6.5％上方修正し、増益率が17.4％増→25.0％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6941> 山一電機 東Ｐ +20.81 2/ 4 3Q 38.42
<6752> パナＨＤ 東Ｐ +16.35 2/ 4 3Q -55.21
<9412> スカパーＪ 東Ｐ +13.81 2/ 4 3Q 27.11
<8354> ふくおかＦＧ 東Ｐ +12.00 2/ 4 3Q 15.71
<4503> アステラス 東Ｐ +11.34 2/ 4 3Q 黒転
<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ +10.76 2/ 4 3Q 15.15
<6674> ＧＳユアサ 東Ｐ +10.10 2/ 4 3Q 28.08
<3407> 旭化成 東Ｐ +9.50 2/ 4 3Q 17.70
<8242> Ｈ２Ｏリテイ 東Ｐ +8.43 2/ 4 3Q -11.52
<9706> 日本空港ビル 東Ｐ +7.70 2/ 4 3Q 11.41
<6103> オークマ 東Ｐ +7.35 2/ 4 3Q -0.65
<3401> 帝人 東Ｐ +5.86 2/ 4 3Q 赤拡
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ +5.60 2/ 4 3Q 55.75
<7995> バルカー 東Ｐ +5.57 2/ 4 3Q 8.31
<3232> 三重交ＨＤ 東Ｐ +5.47 2/ 4 3Q 4.66
<9001> 東武 東Ｐ +5.31 2/ 4 3Q -4.81
<8304> あおぞら銀 東Ｐ +4.96 2/ 4 3Q 77.99
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ +4.82 2/ 4 3Q 36.48
<6099> エラン 東Ｐ +4.79 2/ 4 本決算 19.50
<8303> ＳＢＩ新生銀 東Ｐ +4.61 2/ 4 3Q 46.46
<8473> ＳＢＩ 東Ｐ +3.68 2/ 4 3Q 141.57
<3150> グリムス 東Ｐ +2.91 2/ 4 3Q 13.04
<4208> ＵＢＥ 東Ｐ +2.89 2/ 4 3Q 133.85
<4689> ラインヤフー 東Ｐ +2.78 2/ 4 3Q 18.33
<8059> 第一実 東Ｐ +2.48 2/ 4 3Q 13.26
<6745> ホーチキ 東Ｐ +2.20 2/ 4 3Q 19.38
<9010> 富士急 東Ｐ +2.15 2/ 4 3Q 5.45
<7011> 三菱重 東Ｐ +1.68 2/ 4 3Q 29.51
<2922> なとり 東Ｐ +1.65 2/ 4 3Q -22.23
<8002> 丸紅 東Ｐ +1.60 2/ 4 3Q -3.45
<7951> ヤマハ 東Ｐ +1.38 2/ 4 3Q 20.41
<3668> コロプラ 東Ｐ +1.37 2/ 4 1Q 764.29
<4569> 杏林製薬 東Ｐ +0.98 2/ 4 3Q 35.81
<7296> ＦＣＣ 東Ｐ +0.80 2/ 4 3Q -13.33
<2676> 高千穂交易 東Ｐ +0.69 2/ 4 3Q 7.15
<4847> インテリＷ 東Ｐ +0.62 2/ 4 上期 1.58
<2335> キューブシス 東Ｐ +0.56 2/ 4 3Q 29.64
<8098> 稲畑産 東Ｐ +0.13 2/ 4 3Q 3.04
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ +0.07 2/ 4 3Q 3.61
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース