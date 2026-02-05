―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月3日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.6　日本酸素ＨＤ <4091>
　26年3月期の連結最終利益を従来予想の1160億円→1235億円(前期は987億円)に6.5％上方修正し、増益率が17.4％増→25.0％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6941> 山一電機 　　　東Ｐ 　 +20.81 　　2/ 4　　　3Q　　　 38.42
<6752> パナＨＤ 　　　東Ｐ 　 +16.35 　　2/ 4　　　3Q　　　-55.21
<9412> スカパーＪ 　　東Ｐ 　 +13.81 　　2/ 4　　　3Q　　　 27.11
<8354> ふくおかＦＧ 　東Ｐ 　 +12.00 　　2/ 4　　　3Q　　　 15.71
<4503> アステラス 　　東Ｐ 　 +11.34 　　2/ 4　　　3Q　　　　黒転

<4091> 日本酸素ＨＤ 　東Ｐ 　 +10.76 　　2/ 4　　　3Q　　　 15.15
<6674> ＧＳユアサ 　　東Ｐ 　 +10.10 　　2/ 4　　　3Q　　　 28.08
<3407> 旭化成 　　　　東Ｐ　　 +9.50 　　2/ 4　　　3Q　　　 17.70
<8242> Ｈ２Ｏリテイ 　東Ｐ　　 +8.43 　　2/ 4　　　3Q　　　-11.52
<9706> 日本空港ビル 　東Ｐ　　 +7.70 　　2/ 4　　　3Q　　　 11.41

<6103> オークマ 　　　東Ｐ　　 +7.35 　　2/ 4　　　3Q　　　 -0.65
<3401> 帝人 　　　　　東Ｐ　　 +5.86 　　2/ 4　　　3Q　　　　赤拡
<5832> ちゅうぎんＦ 　東Ｐ　　 +5.60 　　2/ 4　　　3Q　　　 55.75
<7995> バルカー 　　　東Ｐ　　 +5.57 　　2/ 4　　　3Q　　　　8.31
<3232> 三重交ＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.47 　　2/ 4　　　3Q　　　　4.66

<9001> 東武 　　　　　東Ｐ　　 +5.31 　　2/ 4　　　3Q　　　 -4.81
<8304> あおぞら銀 　　東Ｐ　　 +4.96 　　2/ 4　　　3Q　　　 77.99
<4626> 太陽ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +4.82 　　2/ 4　　　3Q　　　 36.48
<6099> エラン 　　　　東Ｐ　　 +4.79 　　2/ 4　本決算　　　 19.50
<8303> ＳＢＩ新生銀 　東Ｐ　　 +4.61 　　2/ 4　　　3Q　　　 46.46

<8473> ＳＢＩ 　　　　東Ｐ　　 +3.68 　　2/ 4　　　3Q　　　141.57
<3150> グリムス 　　　東Ｐ　　 +2.91 　　2/ 4　　　3Q　　　 13.04
<4208> ＵＢＥ 　　　　東Ｐ　　 +2.89 　　2/ 4　　　3Q　　　133.85
<4689> ラインヤフー 　東Ｐ　　 +2.78 　　2/ 4　　　3Q　　　 18.33
<8059> 第一実 　　　　東Ｐ　　 +2.48 　　2/ 4　　　3Q　　　 13.26

<6745> ホーチキ 　　　東Ｐ　　 +2.20 　　2/ 4　　　3Q　　　 19.38
<9010> 富士急 　　　　東Ｐ　　 +2.15 　　2/ 4　　　3Q　　　　5.45
<7011> 三菱重 　　　　東Ｐ　　 +1.68 　　2/ 4　　　3Q　　　 29.51
<2922> なとり 　　　　東Ｐ　　 +1.65 　　2/ 4　　　3Q　　　-22.23
<8002> 丸紅 　　　　　東Ｐ　　 +1.60 　　2/ 4　　　3Q　　　 -3.45

<7951> ヤマハ 　　　　東Ｐ　　 +1.38 　　2/ 4　　　3Q　　　 20.41
<3668> コロプラ 　　　東Ｐ　　 +1.37 　　2/ 4　　　1Q　　　764.29
<4569> 杏林製薬 　　　東Ｐ　　 +0.98 　　2/ 4　　　3Q　　　 35.81
<7296> ＦＣＣ 　　　　東Ｐ　　 +0.80 　　2/ 4　　　3Q　　　-13.33
<2676> 高千穂交易 　　東Ｐ　　 +0.69 　　2/ 4　　　3Q　　　　7.15

<4847> インテリＷ 　　東Ｐ　　 +0.62 　　2/ 4　　上期　　　　1.58
<2335> キューブシス 　東Ｐ　　 +0.56 　　2/ 4　　　3Q　　　 29.64
<8098> 稲畑産 　　　　東Ｐ　　 +0.13 　　2/ 4　　　3Q　　　　3.04
<8306> 三菱ＵＦＪ 　　東Ｐ　　 +0.07 　　2/ 4　　　3Q　　　　3.61

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース