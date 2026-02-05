２０２５年末ごろから、社長になりすまして会社の金をだまし取るという、新たな詐欺の手口により、全国で被害が確認されています。その手口の方法や対策について、広島テレビの大江芳樹記者が取材しました。

１月、広島テレビの社員宛てに、実在する広島テレビ社長「今村司」の名前でメールが届きました。



■メール文面（一部抜粋）

「今後の業務プロジェクトに対応するため、新しくLINEのワークグループの作成をお願いいたします。私がQRコードからグループに参加し、その後業務調整を進めさせていただきます。」

メールは社長になりすまし、現金をだまし取るために送られたものでした。



■広島テレビ 大江芳樹記者

「こちらのメール、社長の名前で送られていますが、アドレスをよく見ると、業務では使用しないものとなっています。」

広島県警によると、同じようなメールは、広島テレビ以外でも確認されています。



■広島県警減らそう犯罪情報官 直原順一 警部

「（県警には）昨年末あたりから県内の複数の企業から、そのような相談が入っています。中には金銭の被害はないが、『従業員名簿を送ってしまった』 という企業も報告がされています。」

広島県外では、メールをきっかけに現金をだまし取られる被害も出ているそうです。メールは、詐欺対策の事業を手掛けている会社にも届きました。手口を確認するため、グループを作成したといいます。



■トビラシステムズ セキュリティリサーチャー 柘植悠孝さん

「犯行グループの指示の通りにLINEのグループを作って、そのQRコードを（メールで）送ったという形です。LINEグループのQRコードを送った後に、社長の名前のアカウントが、グループに参加してきた。」

まず、グループに入ってきた偽の社長は、簡単なやり取りをした後、経理担当を参加させるよう求めてきます。メッセージを送っているのが、経理担当だと伝えると…



■偽の社長からのメッセージ

「本日、会社に一件入金がある予定ですので、会社の口座情報をLINEグループで共有してください。」

会社口座の番号や残高などを画像で送信すると、指定の口座に金を振り込むよう指示を出してきました。



■偽の社長からのメッセージ

「今、２０００万円の支払いがある。相手の口座情報を今すぐ渡すから、手続きして。」

■トビラシステムズ セキュリティリサーチャー 柘植悠孝さん

「ダミーの情報としてだが、３０００万ほどある状態の偽物の情報として、相手に送ってみたというところです。それに対して、２０００万の要求があったというところです。実際送ることはしませんので、まだ送金ないのかというような催促であったりがあったという感じですね。それに対して無視をしていたりとか、はぐらかしていったら、最終的にはグループから抜けて終了したという感じです。」

被害は、拡大しています。警察庁によると、２０２５年１２月中旬から１月１５日までに、全国で３９件の相談や被害届が寄せられました。そのうち、実際に被害を受けたのは１６件で、総額はおよそ５億４０００万円に上っています。



だまされないためには、どういった点に気をつければよいのでしょうか。



■広島県警減らそう犯罪情報官 直原順一 警部

「まずメールアドレスとか本文ですとか、あと連絡の方法ですね。そこらが、いつもと違うところがないかというのを気づいてもらいたいと思います。あと、振り込みなどの話があれば、（社長に）電話をかけたりとかしたりして、確認をしてもらえればと思います。」

警察庁によると、メールが送られてきているのは、中小の企業がほとんどだということです。社長から直接業務の指示が来ても、違和感がないような企業が狙われています。だまされないためには、実際に社長に直接確認するほか、社内で送金に関するルールを整備することも有効です。警察は、LINEグループなどSNSの利用を指示されたら、注意するよう呼びかけています。



【テレビ派 ２０２６年２月３日 放送】