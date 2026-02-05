歌手・GACKT（52）が5日、自身のXを更新。ある国を初訪問したと明かした。

自身を中心に結成されたバンド「YELLOW FRIED CHICKENz」（YFCz）のワールドツアーで南米を訪れているGACKT。「初メキシコだ」と告白。

今まで敬遠していた理由に「乗り継ぎの多さ」を挙げ、「正直ずっと敬遠していた。以前は乗り継ぎ30時間フライトが当たり前」と明かした。ところが「今回もそれを覚悟していたが、数日前に【メキシコ直行便】だと知った」とし「12時間で着くと聞いた瞬間、心理的な距離が一気に縮まった気がする」とつづった。

メキシコシティの空港周辺は、「治安が相当悪い」と聞いていたというが、到着すると「朝だったこともあり、空港を出た瞬間に感じたのは、想像していたほどの緊張感じゃなかった」とした。

ところが荷物を待つ間、メキシコ在住15年の日本人男性と遭遇。「空港周辺、街の一部のエリアは、一人で歩くのは避けた方がいい」と聞いたという。

そこでGACKTは「なぜ空港の周りは、ここまで治安が悪くなりやすいのか？」と疑問。調べると「空港周辺は、【犯罪者にとって都合が良すぎる場所】らしい」と語った。

貴重品を持った観光客の多さや導線の分かりやすさなどを挙げ「ここまで条件が揃えば、犯罪が集まらない方が不自然だ」とした。

最後に「旅行前の下調べは、命を守る行為。トラブルに巻き込まれてからでは遅い」と忠告した。