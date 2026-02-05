大森元貴、1st Mini Album『OITOMA』2・24発売 新曲「0.2mm」は映画『90メートル』主題歌「難しい題材でした」
Mrs. GREEN APPLEのフロントマン、大森元貴がソロ活動5周年を記念して24日、1st Mini Album『OITOMA』（オイトマ）を発売する。
【画像】大森元貴『OITOMA』グッズ６種
2021年2月24日に1st Digital EP『French』をリリースしてから、バンド活動とは異なるアート性を追求した作品を数々リリースしてきた。本作は5周年の記念日となる今年2月24日の記念日の発売となる。
各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」や、楽曲を元にした絵本がヒットとなった楽曲「メメント・モリ」、NHK Eテレ『天才てれびくん』（てれび戦士）に楽曲提供した「こたえあわせ」のセルフカバーに加えて、新曲「0.2mm」を含む6曲を収録したミュージックカードと、楽曲からインスピレーションを受け制作したグッズ6種が同梱される。
「0.2mm」は、3月27日公開の映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした楽曲。本日主題歌入り本予告映像も解禁されている。同映画は、人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えながら我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの揺るぎない愛を綴った感涙物語となる。
楽曲を書き下ろすにあたり、映画を観た大森は「映画だけど現実的で、強さのある作品だと思いました。その強さには胸が締め付けられる瞬間もありましたが、それも含めてどうしたらリアルに届くのか、ということを試行錯誤した映画なんだろうなと感じました。多くの人が自分の人生と照らし合わせて自分ごととして感じる部分があると思います。月並みな表現になりますが、とてもとても素敵でいい映画です。そしてどんな選択にも痛みが伴うということを映画を観て改めて思い知りました」とコメント。
また「主題歌をどう書こうかと悩むほどの難しい題材でした。映画を美談にするのも、説教臭くさせるのも、主題歌の影響がすごくあると思ったので、率直に感じたことを、香ってきた、吹いてきた何かを音にすることに尽力しました。ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました」と、楽曲に込めた思いを語った。
1st Mini Album『OITOMA』はきょう5日午前10時より予約開始。アトリエ空間が拡張された作品特設サイトも開設されている。
