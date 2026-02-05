¡Úµð¿Í¡Û»°ÄÍÎ°À¸¤¬¡Öº¸Â´ØÀáÇ±ºÃ¡×¤ÇÎ¥Ã¦¡¡£µÆü¤«¤é¸Î¾ãÈÉ¤Ø
¡¡µð¿Í¤Ï»°ÄÍÎ°À¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡Öº¸Â´ØÀáÇ±ºÃ¡×¤Î¤¿¤á¡¢£µÆü¤«¤é¸Î¾ãÈÉÆþ¤ê¡£»°·³¡õ¥ê¥Ï¥Ó¥êÈÉ¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅÔ¾ë¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿»°ÄÍ¤Ï¡¢£²Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ëº¸Â¼ó¤òÂ»½ý¤·¡¢Íâ£³Æü¤ËµÜºê»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤Í¤óºÃ¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð£²½µ´Ö¤«¤é£³½µ´Ö¤Ç²óÉü¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£¶·î¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¡£°ì·³¤Ç¤Ï·×£±£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£¹ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜ¤Ë²¬ËÜ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÂè°ì¥¯¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Í¡¢¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ£¹£¶¤¬àÎ¥Ã¦Âè£±¹æá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£