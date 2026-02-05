意外にも「本命サイン」です。本気で恋した男性が見せる言動

彼氏も自分と同じように本気で恋をしているのか、ふと確認したくなる瞬間ってあるはず。

そこで今回は、本気で恋した男性が見せる意外な言動を紹介します。

あまり「好き」と口にしなくなる


彼女への本気度が増してくると、あまり「好き」と口にしなくなる男性は少なくありません。

なぜなら、「好き」を連呼していると言葉の重みがなくなるような気がして、かえって彼女から「本当は軽い気持ちなのでは？」と思われてしまうのを危惧するからです。

真剣な表情で２人の将来について話題にする


彼女に対しての本気度が高まってきた男性は、２人の将来について話題にするようにもなるでしょう。

その際は基本的に真剣な表情でいることが多く、それだけ真面目に考えていることをアピールします。

もちろん前向きな内容の話ではあるでしょうが、それだけ男性にとって重要な話題ということです。

過去の恋愛について話題にする


彼女に対しての本気度が高まってきた男性は、あえて過去の自分の恋愛について話題にしてくることも。

それは過去の恋愛から学んだこと、反省したことを踏まえて、彼女に対して同じ過ちを起こさないことをアピールしたいのでしょう。

今回紹介した行動は、意外にも男性の本気度が高いことを示す言動なので、ぜひ前向きな気持ちで受け止めて、関係をより深めるきっかけにしていきましょうね。

