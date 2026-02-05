意外にも「本命サイン」です。本気で恋した男性が見せる言動
彼氏も自分と同じように本気で恋をしているのか、ふと確認したくなる瞬間ってあるはず。
そこで今回は、本気で恋した男性が見せる意外な言動を紹介します。
あまり「好き」と口にしなくなる
彼女への本気度が増してくると、あまり「好き」と口にしなくなる男性は少なくありません。
なぜなら、「好き」を連呼していると言葉の重みがなくなるような気がして、かえって彼女から「本当は軽い気持ちなのでは？」と思われてしまうのを危惧するからです。
真剣な表情で２人の将来について話題にする
彼女に対しての本気度が高まってきた男性は、２人の将来について話題にするようにもなるでしょう。
もちろん前向きな内容の話ではあるでしょうが、それだけ男性にとって重要な話題ということです。
過去の恋愛について話題にする
彼女に対しての本気度が高まってきた男性は、あえて過去の自分の恋愛について話題にしてくることも。
それは過去の恋愛から学んだこと、反省したことを踏まえて、彼女に対して同じ過ちを起こさないことをアピールしたいのでしょう。
今回紹介した行動は、意外にも男性の本気度が高いことを示す言動なので、ぜひ前向きな気持ちで受け止めて、関係をより深めるきっかけにしていきましょうね。
