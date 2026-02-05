◆姫路競馬３日目（２月５日）

《小牧 太》

３勝を挙げ３０勝。アンコロ（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「好勝負を見込んでいる」（◎）。スマートセラム（７Ｒ）は「スムーズに運べるようなら」（○）。

《下原 理》

１勝を加え１５勝。お薦めはスマートキングダム（１０Ｒ）で「先行争いが激しくなれば」（◎）。スマートカリーナ（３Ｒ）も「前走はスタートでつまずいたので」（◎）。エルピーゾ（１２Ｒ）は「１キロの斤量増がどうか」（○）。スマートフレイヤ（４Ｒ）も「スムーズに前付けできれば」（○）。アンモード（８Ｒ）は「じっくり乗ってみる」（○）。

《杉浦 健太》

１勝加算で１１勝。ワキノフラッシュ（３Ｒ）に力が入る。「久々だがＣ３戦ならの気持ち」（◎）。ララセドラティエ（１０Ｒ）も「このクラスでも通用する力を持っている」（◎）。サチノメグミ（６Ｒ）は「スタートを気をつけたい」（○）。ユニコ（１Ｒ）も「２走前のようにハナを切れたら」（○）。サクラトップクロス（１２Ｒ）は「きっかけ待ち」（△）。

《土方 颯太》

６勝。アポストロフィー（９Ｒ）に反撃ムード。「１番枠だが、意外に砂をかぶらないかも。ハナに行けたら」（◎）。チェリータイム（８Ｒ）も「前走よりは悪くないはず」（◎）。ファイヤサラマンダ（４Ｒ）は「フットワークが大きいので、コーナーワークがカギ」（○）。バチェロレックス（１Ｒ）も「ブリンカー着用で変わらないか」（○）。

《笹田 知宏》

１勝追加で６勝。ユナピンクゴールド（３Ｒ）に力が入る。「もうひと踏ん張りが利けば」（◎）。モズシューター（１０Ｒ）は「１２３０メートル戦で結果を出しているので距離延長がどう出るか」（○）。

《小谷 哲平》

５勝。カムフラージュ（７Ｒ）に前進を見込む。「のびのびと走らせることができれば」（◎）。タンバッフェ（３Ｒ）も「少しずつ脚を使えるようになってきた」（◎）。モノノフイエロー（１２Ｒ）は「ハナを主張したい」（○）。エヴァラック（４Ｒ）も「外寄りの枠を生かして前、前で競馬したい」（○）。

《大山 真吾》

３勝。スナークサンダー（１２Ｒ）に好感触。「ハナに行ければ変わっていい」（◎）。

《新庄 海誠》

３勝。お薦めはテイケイモハラ（１２Ｒ）で「前走、姫路を走った時の感じがよかったし、調子もいい」（◎）。オオエキントキ（１Ｒ）は「馬体が減っていれば」（○）。

《川原 正一》

３勝。ベラジオレジーナ（６Ｒ）で勝利を意識。「距離短縮で」（◎）。スマートメイス（１１Ｒ）も「姫路コースとの相性がいい」（◎）。エイシンホユプ（１２Ｒ）も「距離をこなせればチャンス」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触