腸内細菌叢を育む幼犬・幼猫用特別療法食！日本ヒルズ・コルゲート「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット i/d パピー・キトン」

日本ヒルズ・コルゲートから、幼犬と幼猫の消化ケアをサポートする特別療法食「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット 〈犬用〉i/d パピー」「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット 〈猫用〉i/d キトン」が、2026年2月2日(月)より全国の動物病院で発売。

成長期のワンちゃん・ネコちゃんのお腹の健康を守りながら、健やかな成長をサポートする療法食です☆

日本ヒルズ・コルゲート「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット i/d パピー・キトン」



発売日：2026年2月2日(月)

販売場所：全国の動物病院

サイズ：〈犬用〉i/d パピー 500g / 〈猫用〉i/d キトン 200g

この療法食は、消化性に優れた原材料に加え、ヒルズ独自のプレバイオティクス繊維ブレンド「アクティブバイオーム+ ダイジェスチョン」テクノロジーを採用しています。

プレバイオティクスとは、腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える成分のこと。

この独自の繊維ブレンドが、幼犬・幼猫の腸内細菌叢を育み、健康的な排便をサポートします。

成長期の小さな身体に合わせた小容量パックで、幼犬用は500g、幼猫用は200gと、給与しやすいサイズ設計です。

〈犬用〉i/d パピー



製品サイズ：500g

賞味期間：18ヶ月

原産国：チェコ

幼犬の成長を力強く支えるため、従来のi/dに比べてたんぱく質を約21％、脂質を約30％増量した高栄養設計です。

また、骨や歯の形成に欠かせないカルシウムは約24％増、リンは約19％増と、成長期に必要なミネラルも豊富に配合されています。

消化器系のトラブルを抱える幼犬でも、しっかり栄養を摂りながら健やかに成長できるよう配慮された療法食です。

〈猫用〉i/d キトン



製品サイズ：200g

賞味期間：18ヶ月

原産国：チェコ

幼猫の発育をサポートするため、魚油由来のDHA含有量を従来のi/dに比べて約76％増量しています。

DHAは脳や視力の発達に重要な栄養素で、成長期の幼猫に特に必要とされる成分です。

また、カルシウムは約21％増、リンは約20％増と、骨格形成に必要なミネラルもしっかり配合されています。

小さな身体に優しい200gの小容量パックで、新鮮なうちに使い切ることができます。

ヒルズ独自のテクノロジーで腸内環境をケア

この療法食の最大の特長は、ヒルズ独自のプレバイオティクス繊維ブレンド「アクティブバイオーム+ ダイジェスチョン」テクノロジーです。

この繊維ブレンドにより、速やかに腸内細菌叢を活性化し、健康的な排便をサポート。

軟便の再発リスクの低減にも役立ちます。

消化器系にトラブルを抱える幼犬・幼猫でも、腸内環境を整えながら、成長と回復をサポートできる療法食です。

成長期の大切な時期に消化器系のトラブルを抱えても、この療法食なら栄養をしっかり摂りながら健やかな成長を支えられます。

お腹の調子が気になるワンちゃん・ネコちゃんに、獣医師の指導のもとで与えることで、健康的な排便と元気な成長をサポートできる療法食です☆

幼犬・幼猫の消化ケアをサポートする特別療法食「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット i/d パピー・キトン」の紹介でした。

FAQ

Q1. どこで購入できますか？

A1. 全国の動物病院で購入できます。

療法食のため、獣医師の指導のもとでの給与が推奨されています。

Q2. 従来のi/dとの違いは何ですか？

A2. 幼犬・幼猫の成長に必要な栄養素を強化している点が異なります。

犬用はたんぱく質・脂質を増量、猫用はDHAを大幅に増量しています。

また、どちらもカルシウムとリンを増量し、成長期に適した栄養組成になっています。

Q3. アクティブバイオーム+ ダイジェスチョンとは何ですか？

A3. ヒルズ独自のプレバイオティクス繊維ブレンドで、腸内の善玉菌を育て、腸内細菌叢を健康に保つテクノロジーです。

健康的な排便をサポートし、軟便の再発リスクを低減します。

Q4. いつまで与えられますか？

A4. 幼犬・幼猫用の療法食ですので、成長期の間、または獣医師が必要と判断する期間、給与してください。

詳しくは獣医師にご相談ください。

Q5. 賞味期限はどのくらいですか？

A5. 未開封で18ヶ月です。

開封後は密封して保管し、できるだけ早めに使い切ることをおすすめします。

