８日に投開票される衆院選では、主要政党が消費税の減税を公約に掲げている。

実施するためには、商品の販売記録を管理するシステムを改修する必要があり、小売業者やシステムを提供するメーカーが対応に追われる可能性が高い。

スーパーやコンビニエンスストアなどの小売業者の多くは、ＰＯＳ（販売時点情報管理）と呼ばれるシステムを使っている。いつ、どこで、どんな商品が売れたのかといった販売記録を管理するものだ。

ＰＯＳに対応した店頭のレジでは、価格などの商品情報をバーコードで読み取って登録されている商品データと照合し、売り上げの情報が記録される。情報はシステム上に集約され、これをもとに、小売業者は仕入れ計画や売り上げ管理などを行う。

個人商店などで利用されている電子レジはネットワークにつながっていないため、消費税が減税されても数時間の設定変更で対応できる場合が多い。

これに対し、ＰＯＳシステムでは一定の準備期間が必要となる。提供する大手メーカーによると、小売業者の会計管理や在庫管理のシステムと連携しているため、管理システムを改修したうえで、ＰＯＳの改修もしないといけないからだ。

改修期間について、中小事業者を中心にＰＯＳを提供しているリクルートは「軽減税率の対応時と同程度の規模の改修で、半年から１年以内」との見通しを示す。顧客が多く、幅広い業態に対応する大手システムメーカーの場合、さらに時間を要するとみられる。高市首相は昨年１１月の衆院予算委員会で「シェア（市場占有率）の高いシステム関係の事業者は改修に１年以上かかる」との見解を示した。

大手システムメーカーは「減税の対象や税率などによって改修の方向性も変わるため、対応が見極められない」と困惑する。減税が時限的だと再び改修することになり、別のメーカーは「様々なシミュレーションをしておく必要がある」と話している。