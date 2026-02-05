アイドルグループ「＝LOVE」の元メンバーで女優の齊藤なぎさ（22）が5日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な3ショットを公開した。

「めいなぎラジオ」と書き出した齊藤。「一周年記念！めいなぎとホームパーティーin LINE CUBE SHIBUYA本当にありがとうございました〜！！！」と女優・畑芽育とのイベント出演を報告した。

「楽しすぎました…！まだまだ余韻残っております。みんなのお顔も見られて嬉しかったよ 配信で見てくださった皆さんもありがとうございます」とコメント。「そしてなんと！ゲストのコレサワさん…感極まり いつもライブで見させていただいているコレサワさんが来てくださるなんて夢を見ているかのようでした。大好きです。」とつづって、シンガーソングライター・コレサワも交えた3ショットをアップした。

「これからもよろしくお願いします そしてなんと、なんとピンクベージュの髪色にしました！！！！！ 1週間くらいしかできないのでイベントのタイミングでみんなに見せられて嬉しかった」とイメチェンしたことも明かした。

ファンからは「ピンクベージュ髪も天才的に可愛かった」「可愛すぎ！」「安定の可愛さで癒されました！！」「伝説級にかわちい」「ほんと可愛すぎて苦しかったし楽しかった」「今日も宇宙いちかわいい」などのコメントが寄せられた。