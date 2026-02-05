高橋愛、「何もないところでつまづく」11歳年上の夫・あべこうじの近況に共感の声
元モーニング娘。でタレントの高橋愛（39）が、4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「笑いあり！涙あり！年の差婚のリアル」をテーマに、夫でお笑い芸人のあべこうじ（50）との日常を明かした。
【写真】「似合いすぎてます」“イメチェン”ホワイトヘアを披露した高橋愛
2人の年齢差は11歳。高橋は「最近すごく肩が痛いって言う」と切り出し、年の差婚ならではの“あるある”を告白。中でも気になっているのが、「足が上がらなくなってきている」ことだといい、「何もないところで、よくつまづく」と心配そうに語った。
このエピソードに、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也も「それはある」と即座に共感し、スタジオは笑いに包まれた。さらに、共演者の大久保佳代子（54）が「去年、何もないところでつまづいて骨折した」と自身の体験談を明かすと、共演者からは驚きの声が上がり、トークは一層盛り上がりを見せていた。
