5日午前9時19分ごろ、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市と神栖市、千葉県の市原市と浦安市、それに印西市、東京都の東京台東区と東京荒川区、それに東京足立区、神奈川県の横浜神奈川区です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

笠間市 神栖市



□千葉県

市原市 浦安市 印西市



□東京都

東京台東区 東京荒川区 東京足立区



□神奈川県

横浜神奈川区

■震度1

□茨城県

水戸市 日立市 ひたちなか市

小美玉市 茨城町 城里町

東海村 土浦市 石岡市

龍ケ崎市 取手市 つくば市

茨城鹿嶋市 潮来市 筑西市

坂東市 稲敷市 かすみがうら市

桜川市 行方市 鉾田市

つくばみらい市 河内町 利根町



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

市川市 船橋市 野田市

成田市 千葉佐倉市 柏市

八千代市 鎌ケ谷市 八街市

白井市 富里市 栄町

東金市 旭市 香取市

山武市 大網白里市 神崎町

多古町 九十九里町 芝山町

横芝光町 一宮町 長南町

館山市 木更津市 勝浦市

鴨川市 君津市 富津市

南房総市 いすみ市 鋸南町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京墨田区

東京江東区 東京品川区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京板橋区 東京練馬区 東京葛飾区

東京江戸川区 八王子市 東京府中市

調布市 町田市 小平市

国分寺市 西東京市 伊豆大島町



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区

横浜金沢区 横浜港北区 横浜旭区

横浜緑区 横浜瀬谷区 横浜都筑区

川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区

横須賀市 平塚市 藤沢市

茅ヶ崎市 大和市 相模原緑区

相模原南区 厚木市 箱根町

湯河原町 愛川町 清川村



□栃木県

宇都宮市 栃木市 鹿沼市

小山市 真岡市 下野市

益子町 市貝町 芳賀町

壬生町 高根沢町



□群馬県

沼田市 前橋市 伊勢崎市

渋川市 みどり市 板倉町

千代田町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 加須市 本庄市

鴻巣市 久喜市 さいたま西区

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま中央区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 川口市 春日部市

狭山市 草加市 越谷市

蕨市 戸田市 朝霞市

志木市 和光市 八潮市

富士見市 三郷市 幸手市

吉川市 川島町 宮代町



□山梨県

富士川町 大月市 富士河口湖町



□静岡県

熱海市 伊豆市 伊豆の国市

東伊豆町 函南町 富士宮市

富士市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。