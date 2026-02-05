俳優の高知東生（61）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「一番危険な薬物」について私見をつづった。

「酒に酔って部下を引き倒し殺したという記事を読んだ」と前置きした上で「俺が言うんだから間違いないが、一番危険な薬物は酒だ。覚せい剤、大麻、酒、自慢はできないが俺はこの3つの薬物を比較できる稀有な存在」と主張。「なんといっても酒はトラブルが多く、知らない人に殴りかかられたこともある。合法違法と危険度は比例しない」とつづった。

このポストに対し「合法か違法かと、危険かどうかは別の話 酒は 判断力も抑制も同時に壊すから、一番トラブルを量産になりやすい」「せめてアルコールによる迷惑行為は交通違反のように高額罰金制度作るべき」「俺はアルコール飲めないので、酔っぱらいに沢山酷い目に遭って来た。覚醒剤は問題ありだと思うけど、酒とタバコが良くて大麻がダメなんが納得出来ない。何なら、タバコも吸わないから、タバコの被害もある」などの書き込みがあった。

高知は16年に覚醒剤取締法違反事件で、懲役2年執行猶予4年の判決を受けた。その後薬物依存症からの回復を目指し、依存症についての啓発活動に取り組んでいる。