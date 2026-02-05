3児の母・藤本美貴、子どものお菓子を制限する方法を明かしスタジオ驚き「すごい！」

2月3日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』にて、3児の母である藤本美貴が、子どもたちに食べさせるお菓子のルールについて明かした。

番組内で、子どもが“お菓子を食べていない”とウソをつくという話題になると、横澤夏子は、「お菓子はパッケージに食べる日を書いておく」「“1月17日”とかって書いて。めっちゃ日付が書いてあるお菓子ばっかりあるんですよ」と話し、笑いを誘った。

それを受けて、藤本は、「うちは本当にお菓子とかほっといたらお兄ちゃんたちも食べるから。タイマー付きのボックス知ってる？そこに入れて」「（スマホなどを入れるものより）大きいバージョンがあって、靴箱ぐらいの」と、中にものを入れてロックすると、セットした時間になるまで中身を取り出せないタイマー付きのボックスにお菓子を入れていると話した。

そして、「そこに入れて何時間後とか（設定して）やったりとか」「スナック菓子とか。別にタイマーじゃなくても私しか番号わからないから開けられない」と明かし、スタジオには、「すごい！」と声があがっていた。