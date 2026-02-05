気にしないでいいよ！男性がこだわりがちなコンプレックス９パターン
誰しもひとつやふたつコンプレックスを持っているもの。しかし、それを過剰に意識すると、女性に良い印象を与えないのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に、「女の子が『正直どうでもいいよ！』と思っている男性のコンプレックス９パターン」をご紹介します。
【１】かなり田舎の「出身地」
「そんなこと気にしているのがダサイ（笑）」（３０代女性）など、出身地は男性の魅力を左右するものではないと考える女の子もいるようです。自分がイケてないことを育った環境のせいにするのは、女の子からの評価が下がる行為だと覚えておきましょう。
【２】胸までワサワサ生えるくらいの「毛深さ」
「男らしくてカッコいい」（２０代女性）など、毛深さにワイルドな印象を抱く女の子もいるようです。ただし、毛深い男性が苦手という女の子もいるので、彼女の好みを聞いて、生やすか処理するかを選択しましょう。
【３】彼女と変わらない「短い脚」
「脚が短いから好きじゃないとかあり得ないから…」（２０代女性）など、もともと男性の脚の長さにこだわりを持たない女の子もいるようです。短足を気にしすぎるよりは、「俺、脚が短いから、歩くの遅くてさ（笑）」などと冗談を飛ばすくらいのほうが、余裕のある男と映るでしょう。
【４】いくら鍛えても筋肉がつかない「細身体型」
「スラッとしているのに憧れる」（２０代女性）など、細身体型の男性に美しさを感じる女の子もいるようです。スタイルを生かし、普段からスリムなストレートジーンズやタイトなスーツを着こなしてみてはいかがでしょうか。
【５】細くて小さな「一重まぶたの目」
「切れ長の目とか大好きです！」（２０代女性）など、男性の一重まぶたをカッコいいと感じている女の子は少なくないようです。それでも目が小さいことに悩んでいる人は、黒ブチのメガネをかけてみるなど、目元にインパクトを出してみてはいかがでしょうか。
【６】彼女より微妙に低い「学歴」
「こんなことで悩むのってバカみたい」（３０代女性）など、学歴コンプレックスを「余計なプライド」としか感じない女の子もいるようです。賢く見せようと知ったかぶりをしたり、「受験を本気でしなかったから」などと言い訳したりするのも、女の子からの評価を下げてしまうので控えましょう。
【７】彼女より少ない「交際相手の人数」
「本当にどうでもいいこと」（２０代女性）など、過去の交際相手の人数を張り合うのは無意味と思われているようです。恋愛経験として大事なのは、交際期間内にどれだけ充実した時間を過ごしてきたかということ。過去の恋愛から今の交際に生かせるような経験を振り返ることが大切でしょう。
【８】徐々に後退している「前髪」
「ハゲてもカッコいい人はカッコいいから」（２０代女性）など、男性の頭髪は多少薄くなっても大して影響はないと考える女の子もいるようです。また、「天パーを無理やり真っすぐにするのとかやめてほしい」（２０代女性）という意見もあるように、天然パーマを強引にストレートヘアにすることも避けたほうがよさそうです。
【９】１７０ｃｍに届かない微妙な「低身長」
「自分より高ければ何でもいい」（２０代女性）など、身長は一定の高さがあれば問題ないと考える女の子は多いようです。「自分は身長１７０ｃｍ以下だからイケてない」と思いがちな人は、「ほとんどの女性よりは高いからいいか」と前向きに考えるようにしましょう。
このほかに、女の子から「正直どうでもいいよ！」と指摘されたコンプレックスはありますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
