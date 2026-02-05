なぜ今ハワイで「日本ブーム」が起きているのか？ハワイ在住・元テレ朝アナが現地で大人気の日本発グルメ＆グッズを紹介
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第34回となる今回は、ハワイに移住した大木さんが感じる、ハワイの日本ブームをご紹介します。（以下、大木さんの寄稿）
◆ハワイで存在感を増す“日本発カルチャーやグルメ”
今、ハワイで「クール」とされているものは何でしょうか？
日本人が思い浮かべるハワイといえば、「アサイーボウル」や「マラサダ」といったものが定番かもしれません。けれど実際にホノルルの街を歩いてみると、日本発祥のカルチャーやグルメ、アイテムがかなり目立ちます。
今、ハワイでは「ここは本当に海外？」と思ってしまうほど、日本の存在感が強くなっています。
本記事では、ハワイで暮らす私が体感している“いま起きている日本ブーム”のリアルと、その背景について紐解いていきたいと思います。
◆日本ブームが起きている理由
なぜ、いまハワイで日本ブームが起きているのでしょうか。
今、コロナ禍以前と比べると、日本からの観光客はまだ完全には戻っておらず、多くはありません。一方で、アメリカ本土――いわゆる「メインランド」から訪れる旅行者の数は増えています。
この変化は、ハワイの街の空気にも影響を与えています。現在のハワイは、アメリカ本土で流行しているトレンドが、ダイレクトに持ち込まれやすい状況にあるのです。
かつては、日本人観光客が増えるにつれ、「そろそろ日本食が恋しい」と感じるタイミングに合わせて、日本食レストランや関連ショップが活気づく――そんな構図が見られました。
しかし今、増えているのは日本人向けの店ではありません。アメリカ本土から来た旅行者を主なターゲットにした、“日本発”のグルメやカルチャーです。大前提として、ここに現在の日本ブームの土台があります。
次に、具体的に日本のどんなものがハワイで流行っているのかをご紹介します。
◆トレンド1：おにぎりと手巻き寿司の「プレミアム化」
まず、日本ブームのひとつ目は「食」です。お寿司やとんかつ、ラーメンといった定番の日本食は、すでにハワイの食文化として当たり前の存在になっています。
新たに注目を集めているのが、いわゆる“プラスアルファ”の日本食。その代表格が、「プレミアムハンドロール」、つまり手巻き寿司です。
ホノルルの最新スポットにある店舗を訪れると、そこはまるで高級バーのよう。洗練された内装の中、DJが音楽を流し、カクテルを片手にカウンターで寿司を楽しむという、これまでの日本食のイメージとは一線を画す空間が広がっています。
アメリカ本土で流行となっている、もともとはロサンゼルス発祥のプレミアムハンドロール。お寿司は、寿司職人が目の前で最高級の海苔とネタを使い、その場で巻いて手渡してくれるというスタイル。
手巻き寿司といっても、日本でおなじみの円錐形ではなく、円柱型。専用のスタンドに立てて提供され、海苔がまだパリパリのうちに食べる。お寿司人気はもちろんですが、その“体験そのもの”が価値になっています。
高級な握り寿司はどうしても価格が上がってしまう一方で、手巻き寿司は「少しカジュアルに、でもおしゃれに寿司を楽しみたい」層にぴったり。ハワイではローカルの若いカップルの定番デートコースとしても人気です。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
◆ハワイで存在感を増す“日本発カルチャーやグルメ”
今、ハワイで「クール」とされているものは何でしょうか？
日本人が思い浮かべるハワイといえば、「アサイーボウル」や「マラサダ」といったものが定番かもしれません。けれど実際にホノルルの街を歩いてみると、日本発祥のカルチャーやグルメ、アイテムがかなり目立ちます。
今、ハワイでは「ここは本当に海外？」と思ってしまうほど、日本の存在感が強くなっています。
本記事では、ハワイで暮らす私が体感している“いま起きている日本ブーム”のリアルと、その背景について紐解いていきたいと思います。
◆日本ブームが起きている理由
なぜ、いまハワイで日本ブームが起きているのでしょうか。
今、コロナ禍以前と比べると、日本からの観光客はまだ完全には戻っておらず、多くはありません。一方で、アメリカ本土――いわゆる「メインランド」から訪れる旅行者の数は増えています。
この変化は、ハワイの街の空気にも影響を与えています。現在のハワイは、アメリカ本土で流行しているトレンドが、ダイレクトに持ち込まれやすい状況にあるのです。
かつては、日本人観光客が増えるにつれ、「そろそろ日本食が恋しい」と感じるタイミングに合わせて、日本食レストランや関連ショップが活気づく――そんな構図が見られました。
しかし今、増えているのは日本人向けの店ではありません。アメリカ本土から来た旅行者を主なターゲットにした、“日本発”のグルメやカルチャーです。大前提として、ここに現在の日本ブームの土台があります。
次に、具体的に日本のどんなものがハワイで流行っているのかをご紹介します。
◆トレンド1：おにぎりと手巻き寿司の「プレミアム化」
まず、日本ブームのひとつ目は「食」です。お寿司やとんかつ、ラーメンといった定番の日本食は、すでにハワイの食文化として当たり前の存在になっています。
新たに注目を集めているのが、いわゆる“プラスアルファ”の日本食。その代表格が、「プレミアムハンドロール」、つまり手巻き寿司です。
ホノルルの最新スポットにある店舗を訪れると、そこはまるで高級バーのよう。洗練された内装の中、DJが音楽を流し、カクテルを片手にカウンターで寿司を楽しむという、これまでの日本食のイメージとは一線を画す空間が広がっています。
アメリカ本土で流行となっている、もともとはロサンゼルス発祥のプレミアムハンドロール。お寿司は、寿司職人が目の前で最高級の海苔とネタを使い、その場で巻いて手渡してくれるというスタイル。
手巻き寿司といっても、日本でおなじみの円錐形ではなく、円柱型。専用のスタンドに立てて提供され、海苔がまだパリパリのうちに食べる。お寿司人気はもちろんですが、その“体験そのもの”が価値になっています。
高級な握り寿司はどうしても価格が上がってしまう一方で、手巻き寿司は「少しカジュアルに、でもおしゃれに寿司を楽しみたい」層にぴったり。ハワイではローカルの若いカップルの定番デートコースとしても人気です。