明日6日(金)は北海道付近を低気圧が急速に発達しながら進むため、北海道では猛吹雪に警戒が必要です。7日(土)から8日(日)頃にかけては日本海側を中心に大雪となり、関東など太平洋側でも雪の降る所があるでしょう。交通への影響に注意、警戒してください。

週末は強い寒気が南下 日本海側中心に大雪

明日6日(金)は次第に冬の冷たい空気に入れ替わり、7日(土)から8日(日)頃にかけては再び日本海側では大雪になる所があるでしょう。最新の風や雪の予想です。





明日6日(金)は、低気圧が急速に発達しながら北海道付近を通過するため、北海道と東北では雪や風が強まるでしょう。北海道は日本海側とオホーツク海側を中心に、見通しが全くきかなくなるほどの猛吹雪となりそうです。高波にも注意、警戒してください。低気圧が通過後は、8日(日)頃にかけて冬型の気圧配置が続き、上空には強い寒気が流れ込むでしょう。日本海側は広く雪で、寒気のピークとなる8日(日)は警報級の大雪となるおそれがあります。普段雪が少ない九州から関東の太平洋側でも、雪の降る所があるでしょう。関東は、東京都心など平野部でも雪の範囲が広がりそうです。積雪状態にならなくても、足元には十分注意してください。週末にかけては、交通機関の乱れや車の立ち往生など、交通に影響が出るでしょう。すでに平年を上回る積雪となっている所が多く、新たに雪が積もることで、なだれや屋根からの落雪が起こりやすくなります。

予想される風・波の高さ・降雪量

【最大風速(最大瞬間風速)】

6日(金)

北海道 25メートル(35メートル)

東北 18メートル(30メートル)



7日(土)

北海道 18メートル(30メートル)



【波の高さ】

6日(金)

北海道・東北 5メートル



【24時間降雪量(多い所)】

6日(金)6時〜7日(土)6時まで

北海道 50センチ

東北 40センチ

北陸 30センチ



7日(土)6時〜8日(日)6時まで

北海道 40センチ

東北 50センチ

北陸 70センチ

近畿 30センチ

中国 40センチ



8日(日)の日中以降も北海道の日本海側から山陰を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。



(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズを車に積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。