原口 一博氏（減ゆ前職）

Q 経済対策 高市早苗首相は解散表明の記者会見で「責任ある積極財政」を掲げ「行き過ぎた緊縮志向の流れを終わらせる」としました。経済対策についてどのように考えますか。

A 消費税廃止こそが、経済再生の鍵。懸念される財源は消費税廃止による税収増によって解決できる。「真の積極財政」で物価高対策など、国民生活を底上げしていく。

Q 消費税減税 消費税減税について賛成ですか、反対ですか。その理由も教えてください。

A 消費税は勤労者の富を奪う「日本弱体化装置」だ。減税にとどまらず直ちに廃止し、税率ゼロにすべきである。家計を直接温めることで経済の好循環をつくり、日本経済を再生させる。

Q 九州新幹線西九州（長崎）ルート 九州新幹線西九州（長崎）ルートで整備方針が未定の新鳥栖−武雄温泉を巡り、佐賀県の山口祥義知事と国交省の水嶋智事務次官が面談を重ねています。同区間について、どのようにすべきと考えますか。

A 巨額負担を強いる現行のフル規格は容認できない。国の一方的な押し付けではなく、地域主権に基づく合意形成が大前提だ。佐賀空港との有機的連携など、佐賀の未来と発展に真に資する対案を主導していく。

Q コメ施策 昨今のコメ不足、米価高騰を受け、石破茂前首相は増産を表明しましたが、高市政権は従来の「需要に応じた生産」に戻しました。コメ価格の高止まりが続く中、安定供給に向けた考えをお答えください。

A 「需要に応じた生産」は減反の継続であり反対だ。食料安保の観点から、余剰が出るほどの生産体制が必要である。供給抑制ではなく、農家の所得補償で増産を促し、国民の主食と「食の安全」を守り抜く。

Q オスプレイ 陸上自衛隊が昨年、佐賀駐屯地に輸送機オスプレイを配備し、飛行訓練の範囲や内容を順次広げました。防衛省は今後、目達原駐屯地のヘリ約50機も駐屯地に移駐する計画です。オスプレイと駐屯地の運用についてどのように考えますか。

A 配備と運用拡大には断固反対である。安全性に疑義がある機体の飛行に加え、ヘリ移駐による基地機能のなし崩し的な強化は、県民の安全と平穏を脅かす。国の押し付けを拒否し、即時撤回と佐賀の空の安全を求める。

Q エネルギー政策 エネルギー政策を考える上で、原子力発電の位置づけをどのように考えますか。

A エネルギー安定供給と脱炭素の観点から、安全確認ができた既存原発は最大限活用する。同時に再エネ拡大や新しい技術も含めて省エネを進め、将来的に原子力依存度は段階的に下げる。

重松 貴美氏（参政新人）

Q 経済対策 高市早苗首相は解散表明の記者会見で「責任ある積極財政」を掲げ「行き過ぎた緊縮志向の流れを終わらせる」としました。経済対策についてどのように考えますか。

A 口先だけの選挙前の言葉ではないかと国民は気付いているのではないか。経済の回復には持続的な財政出動が必要。ただし「責任ある」の趣旨が不明確。基礎的財政収支（プライマリーバランス、PB）目標を撤廃すべきだ。

Q 消費税減税 消費税減税について賛成ですか、反対ですか。その理由も教えてください。

A 賛成。消費税を増税するたびに国民の消費は冷え込んでいる。そして消費税は失われた30年の中で中小企業・零細企業を苦しめてきた。先日、片山さつき大臣も認めた「第2法人税」の消費税は一律に減税・一律に廃止すべきだ。

Q 九州新幹線西九州（長崎）ルート 九州新幹線西九州（長崎）ルートで整備方針が未定の新鳥栖−武雄温泉を巡り、佐賀県の山口祥義知事と国交省の水嶋智事務次官が面談を重ねています。同区間について、どのようにすべきと考えますか。

A 地域住民の理解を得ながら進めるべきだ。地方に負担をかけるのではなく、国債を発行し国内企業への投資を行い、日本経済を活性化させ内需を回す。新幹線が通らない地域は過疎化が進む懸念がある。

Q コメ施策 昨今のコメ不足、米価高騰を受け、石破茂前首相は増産を表明しましたが、高市政権は従来の「需要に応じた生産」に戻しました。コメ価格の高止まりが続く中、安定供給に向けた考えをお答えください。

A 転作補助金などの実質的な減反政策からコメの増産・輸出政策に転換し、生産量を上昇させる。また農業従事者は準公務員化し、若者が自信と誇りを持ち安定した暮らしができる社会を構築すべきだ。

Q オスプレイ 陸上自衛隊が昨年、佐賀駐屯地に輸送機オスプレイを配備し、飛行訓練の範囲や内容を順次広げました。防衛省は今後、目達原駐屯地のヘリ約50機も駐屯地に移駐する計画です。オスプレイと駐屯地の運用についてどのように考えますか。

A 既に決定事項であり何とも言えない。地域住民の理解を得ながら安心安全に運用してほしい。一方で、予算があるならば、隊員の福利厚生や少子化対策に使うべきだ。いくら強い武器があっても、子どもが生まれなければ日本は守れない。

Q エネルギー政策 エネルギー政策を考える上で、原子力発電の位置づけをどのように考えますか。

A 安定的な電力供給が必要である。地域住民の理解を得ながら安全な原発は運用する。またフュージョンエネルギーなど次世代原発、新たなる技術を用いた電力開発に予算を投入していくべきである。

岩田 和親氏（自民前職）

Q 経済対策 高市早苗首相は解散表明の記者会見で「責任ある積極財政」を掲げ「行き過ぎた緊縮志向の流れを終わらせる」としました。経済対策についてどのように考えますか。

A 豊かに暮らすために国際競争力を高め、安心して暮らすために危機管理を強くすることは当然。財政の持続可能性を確保しながら、必要な分野に対して投資や支援を集中して行うことにより、投資と成長の好循環を実現すべきだ。

Q 消費税減税 消費税減税について賛成ですか、反対ですか。その理由も教えてください。

A 持続可能な社会保障の仕組みと財政、市場の動きとのバランスを考慮しつつ、物価高が直撃している飲料食品の消費税減税に関しては、新たに設置される「国民会議」で財源や日程のあり方の検討を加速させたい。

Q 九州新幹線西九州（長崎）ルート 九州新幹線西九州（長崎）ルートで整備方針が未定の新鳥栖−武雄温泉を巡り、佐賀県の山口祥義知事と国交省の水嶋智事務次官が面談を重ねています。同区間について、どのようにすべきと考えますか。

A 昨今の資材高騰、地方の疲弊、人口減少を考えれば、現状維持は望ましくない。フル規格、佐賀駅ルートで整備すべきだ。費用対効果や地元負担の妥当性を検証し、財源フレームの見直しなど、佐賀県の負担を最大限抑えていきたい。

Q コメ施策 昨今のコメ不足、米価高騰を受け、石破茂前首相は増産を表明しましたが、高市政権は従来の「需要に応じた生産」に戻しました。コメ価格の高止まりが続く中、安定供給に向けた考えをお答えください。

A コメの安定供給のためには農家経営が持続可能であることが必須だ。生産者と消費者双方が納得できる価格の形成と安定がなければ、離農が進み、食料安全保障が崩壊してしまうことになる。主食のコメを海外依存にはできない。

Q オスプレイ 陸上自衛隊が昨年、佐賀駐屯地に輸送機オスプレイを配備し、飛行訓練の範囲や内容を順次広げました。防衛省は今後、目達原駐屯地のヘリ約50機も駐屯地に移駐する計画です。オスプレイと駐屯地の運用についてどのように考えますか。

A わが国の取り巻く安全保障環境は極めて厳しい。オスプレイが有する機動力は、島しょ防衛の要となる水陸機動団の九州・南西地域への効率的で迅速な輸送を実現する。離島防衛力を強化し、災害派遣にも即応できる点で大いに期待できる。

Q エネルギー政策 エネルギー政策を考える上で、原子力発電の位置づけをどのように考えますか。

A AIの発展、DX化の進展などにより電力需要の大幅な増加が見込まれている中、わが国のエネルギーの安定供給は難しい局面に直面することが予想される。その中で原子力発電は安全を最優先としながら、必要とされ続けるものと考える。