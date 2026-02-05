LIVゴルフ開幕戦 デビュー戦の浅地洋佑は10位発進
＜LIVゴルフ第1戦 at リヤド 初日◇4日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇7464ヤード・パー72＞全13試合を予定するLIVゴルフの新シーズンが、現地時間4日（水）にサウジアラビアで開幕した。
【写真】松山英樹も会場でケプカを歓迎
今季から参戦する浅地洋佑は、5バーディ・1ボギーの「68」で回り、4アンダー・10位タイでスタートした。同順位には、ブライソン・デシャンボー（米国）、昨シーズン5勝のホアキン・ニーマン（チリ）、スコット・ビンセント（ジンバブエ）らもつけた。7アンダーで首位に、今季からLIV参戦のトーマス・デトリー（ベルギー）、ピーター・ユーライン（米国）が並んだ。1打差にエルビズ・スマイリー（オーストラリア）、5アンダー・4位タイにはジョン・ラーム（スペイン）、ティレル・ハットン（イングランド）らが並んだ。チーム戦はニーマン率いるトルクGCが15アンダーで首位。2打差でルイ・ウーストハウゼン（南アフリカ）率いるサザン・ガーズGCがつけた。LIVゴルフは今季からフォーマットが大きく変更。創設以来、3日間54ホールで行われてきたが、今季はすべての大会が4日間72ホールに拡大。さらにこれまで上位3チームに分配されていたチーム賞金は、13チームすべてに分配されることになり、賞金総額も500万ドルから1000万ドルへと倍増する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
LIVゴルフがついに“世界ランキングポイント”獲得へ「男子プロゴルフの変容する状況を反映させるため」
今週開幕するLIVゴルフに日本勢2人目の挑戦者 浅地洋佑が明かす新たな覚悟「チャンスはある」
LIVゴルフ、来季は“ワイルドカード”が3枠増 1試合あたりの出場人数は54人から57人へ
マスターズよりもLIVに魅力？ 全米大学覇者がLIVゴルフ加入の衝撃発表
ケプカはPGAツアー電撃復帰も デシャンボー、ラーム、スミスはLIV残留へ「どこにも行くつもりはない」
【写真】松山英樹も会場でケプカを歓迎
今季から参戦する浅地洋佑は、5バーディ・1ボギーの「68」で回り、4アンダー・10位タイでスタートした。同順位には、ブライソン・デシャンボー（米国）、昨シーズン5勝のホアキン・ニーマン（チリ）、スコット・ビンセント（ジンバブエ）らもつけた。7アンダーで首位に、今季からLIV参戦のトーマス・デトリー（ベルギー）、ピーター・ユーライン（米国）が並んだ。1打差にエルビズ・スマイリー（オーストラリア）、5アンダー・4位タイにはジョン・ラーム（スペイン）、ティレル・ハットン（イングランド）らが並んだ。チーム戦はニーマン率いるトルクGCが15アンダーで首位。2打差でルイ・ウーストハウゼン（南アフリカ）率いるサザン・ガーズGCがつけた。LIVゴルフは今季からフォーマットが大きく変更。創設以来、3日間54ホールで行われてきたが、今季はすべての大会が4日間72ホールに拡大。さらにこれまで上位3チームに分配されていたチーム賞金は、13チームすべてに分配されることになり、賞金総額も500万ドルから1000万ドルへと倍増する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
LIVゴルフがついに“世界ランキングポイント”獲得へ「男子プロゴルフの変容する状況を反映させるため」
今週開幕するLIVゴルフに日本勢2人目の挑戦者 浅地洋佑が明かす新たな覚悟「チャンスはある」
LIVゴルフ、来季は“ワイルドカード”が3枠増 1試合あたりの出場人数は54人から57人へ
マスターズよりもLIVに魅力？ 全米大学覇者がLIVゴルフ加入の衝撃発表
ケプカはPGAツアー電撃復帰も デシャンボー、ラーム、スミスはLIV残留へ「どこにも行くつもりはない」