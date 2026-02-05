元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さん（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。6日開幕のミラノ・コルティナ五輪の取材のために現地入りを報告した。

石川さんはフジテレビ系「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」中継のスペシャルキャスターに就任。「イタリア、ミラノに来ています」と現地入りを明かした。

「4年に1度の大舞台、オリンピックがいよいよ始まります」とつづり、緑のダッフルコートを着た防寒ばっちりのショットを披露した。

「街はオリンピックムードで盛り上がっていました 選手の皆さんの熱い戦いを全力でお伝えします」と意気込み。

「2/5（木）27:00〜30:15 フジテレビ系列 スノーボード男子ビッグエア予選 日本からは4選手が出場します」と告知。「日本は遅い時間になりますが、ぜひリアルタイムで熱い応援をよろしくお願いします」と呼びかけた。

この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「ほんと素敵です」「かわいい」「頑張ってください」「防寒ばっちしですね」「楽しみにしています」などのコメントが寄せられている。