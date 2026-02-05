「 儲かった」と浮かれるのはまだ早い？！株が値上がりしても計算上の利益！儲けを出す様々な株の売り方とは？【図解 株式投資の話】

株の売り方

株の売り方を覚えよう！【図解 株式投資の話】

買った株が値上がりしたとします。「やった、儲かった」と浮かれるのはまだ早いです。

買った株が値上がりしても、儲かったことにはなりません。これは「含み益」にすぎません。含み益とは計算上の利益です。

値上がりした株を売って、利益を確定させることで、利益が出たことになるわけです。

株の売り方は、買いと同じように、証券会社を通じて証券取引所に売り注文を出して売ります。

まずは、証券会社の取引画面で持株のページを開き、売りたい株を指定します。

次に、「売りたい株数」を入力。

次は、「成行」か「指値」を選択します。

指値の場合は、値段を入力します。

あとは、発注するだけです。

数回に分けて売ることもできる

持ち株は一度に全部を売らなくてもかまいません。少しずつ売ってもいいわけです。

たとえば、ある銘柄を1,000株持っていたとします。500株ずつ2回に分けて売ることもできます。100株ずつ10回に分けて売ることもできます。

私の場合は、買った後に株価が少し上がったら、半分を売ります。そして、残りの半分の株で、より大きな値幅を狙うようにしています。思惑通りに株価が上がらなかった場合は、残りの半分の株は買った値段まで下がってきたら売ります。すでに、少し上がったところで半分の株を売っているので、これでも利益が出るわけです。

