「 儲かった」と浮かれるのはまだ早い？！株が値上がりしても計算上の利益！儲けを出す様々な株の売り方とは？【図解 株式投資の話】
株の売り方を覚えよう！【図解 株式投資の話】
株の売り方
買った株が値上がりしたとします。「やった、儲かった」と浮かれるのはまだ早いです。
買った株が値上がりしても、儲かったことにはなりません。これは「含み益」にすぎません。含み益とは計算上の利益です。
値上がりした株を売って、利益を確定させることで、利益が出たことになるわけです。
株の売り方は、買いと同じように、証券会社を通じて証券取引所に売り注文を出して売ります。
まずは、証券会社の取引画面で持株のページを開き、売りたい株を指定します。
次に、「売りたい株数」を入力。
次は、「成行」か「指値」を選択します。
指値の場合は、値段を入力します。
あとは、発注するだけです。
数回に分けて売ることもできる
持ち株は一度に全部を売らなくてもかまいません。少しずつ売ってもいいわけです。
たとえば、ある銘柄を1,000株持っていたとします。500株ずつ2回に分けて売ることもできます。100株ずつ10回に分けて売ることもできます。
私の場合は、買った後に株価が少し上がったら、半分を売ります。そして、残りの半分の株で、より大きな値幅を狙うようにしています。思惑通りに株価が上がらなかった場合は、残りの半分の株は買った値段まで下がってきたら売ります。すでに、少し上がったところで半分の株を売っているので、これでも利益が出るわけです。
