【台風情報】日本の南に台風2号（ペンニャ）発生 気象庁が船舶に注意を呼びかけ 最大瞬間風速30メートルまで発達
台風第２号が発生しました。
４日２１時、ミンダナオ島の東の
北緯９度０５分、東経１３１度５５分において、
熱帯低気圧が台風第２号になりました。
台風は１時間におよそ１０キロの速さで西へ進んでいます。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心の北側３３０キロ以内と南側２２０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
ミンダナオ島の東の
北緯７度５５分、東経１２９度０５分を中心とする
半径６５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
■24時間後の位置と勢力
２４時間後の５日２１時には
ミンダナオ島の東の
北緯８度１０分、東経１２６度５５分を中心とする
半径９５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
４８時間後の６日２１時には
スル海の
北緯９度４０分、東経１２１度５０分を中心とする
半径１５５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
■熱帯低気圧へ
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
７２時間後の７日２１時にはスル海の
北緯１０度５５分、東経１１９度５５分を中心とする
半径２２０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１００４ヘクトパスカルが予想されます。
なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。