台風第２号が発生しました。

【写真を見る】【台風情報】日本の南に台風2号（ペンニャ）発生 気象庁が船舶に注意を呼びかけ 最大瞬間風速30メートルまで発達

４日２１時、ミンダナオ島の東の

北緯９度０５分、東経１３１度５５分において、

熱帯低気圧が台風第２号になりました。

台風は１時間におよそ１０キロの速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心の北側３３０キロ以内と南側２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の５日９時にはミンダナオ島の東の北緯７度５５分、東経１２９度０５分を中心とする半径６５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

■24時間後の位置と勢力



２４時間後の５日２１時には

ミンダナオ島の東の

北緯８度１０分、東経１２６度５５分を中心とする

半径９５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。



４８時間後の６日２１時には

スル海の

北緯９度４０分、東経１２１度５０分を中心とする

半径１５５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

■熱帯低気圧へ



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、

７２時間後の７日２１時にはスル海の

北緯１０度５５分、東経１１９度５５分を中心とする

半径２２０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００４ヘクトパスカルが予想されます。

なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。