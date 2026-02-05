霞ヶ浦で自転車の運動会＆文化祭！プレイアトレ土浦「バイクランド土浦」

アトレが運営するプレイアトレ土浦は、春のサイクリングシーズンに合わせた自転車イベント「バイクランド土浦」を2026年3月14日(土)・15日(日)の2日間、霞ヶ浦総合公園（茨城県土浦市）で開催します。

このイベントは、日本第2位の広さを誇る霞ヶ浦のほとりで、自転車を軸とした多彩なアクティビティを楽しむ「自転車の運動会＆文化祭」として企画されました。

プレイアトレ土浦「バイクランド土浦」



開催日：2026年3月14日(土)・15日(日)

入場料：無料

レース出場料：レース内容により異なる

会場：霞ヶ浦総合公園（茨城県土浦市）

アクセス：プレイアトレ土浦より約2.5km

主催：アトレ、一般社団法人バイクランド

後援：茨城県、土浦市（予定）

※雨天決行（荒天で危険が予測される場合は中止）

シクロクロス形式のレースをはじめ、地元グルメが楽しめるマーケット、霞ヶ浦の自然を活かした体験コンテンツや会場内でのキャンプなど、サイクリストだけでなく家族連れや地域住民も一日中楽しめる内容となっています。

レース



初心者から上級者まで楽しめるバラエティに富んだレースが開催。

シクロクロス形式のレースでは、舗装路だけでなく未舗装路や障害物を含むコースを走行。

自転車を担いで走る場面もあり、技術と体力の両方が求められる競技です。



上位入賞者には豪華景品が用意されており、本格的な競技として楽しめるだけでなく、初めて参加する方でも気軽にチャレンジできるカテゴリーも設けられています。

BIKELAND マーケット＆地元グルメ



自転車やアウトドア、ファッションなど様々なアイテムを取り扱うショップが多数出展します。

会場だけのお得なアイテムや、出展者と直接会話を楽しみながらお買い物ができるのもバイクランドの魅力です。



開催地である茨城県・土浦市のご当地グルメやスイーツを取り扱うお店も多数出展予定。

春の霞ヶ浦を眺めながら、地域の味覚を堪能できます。

キャンプサイト



イベント限定の「キャンプエリア」も設置されます。

レースや各種アクティビティと合わせて、普段は楽しむことができない霞ヶ浦湖畔キャンプで非日常のひと時が味わえます。

春の霞ヶ浦を満喫しながら、自転車仲間との交流やアウトドア体験を存分に楽しめる2日間。

サイクリストにとっては新シーズンのスタートを祝う絶好の機会であり、家族連れにとっては春のレジャーとして思い出に残る体験となるでしょう。

茨城県と土浦市の魅力を再発見できるイベントです。

春の土浦を彩る自転車の祭典「バイクランド土浦」の紹介でした。

FAQ

Q1. 入場料はかかりますか？

A1. 入場料は無料です。

レースに出場する場合のみ、レース内容により出場料が異なります。

Q2. 雨天の場合はどうなりますか？

A2. 雨天決行ですが、荒天で危険が予測される場合は中止となります。

Q3. 会場へのアクセスは？

A3. プレイアトレ土浦（JR土浦駅ビル）より約2.5kmの霞ヶ浦総合公園が会場です。

Q4. 自転車を持っていなくても楽しめますか？

A4. マーケットや地元グルメ、キャンプサイトなど、自転車に乗らなくても楽しめるコンテンツが多数用意されています。

Q5. キャンプサイトの利用方法は？

A5. イベント限定のキャンプエリアが設置されます。

詳細はイベント公式サイト（https://bikeland.jp/tsuchiura/）をご確認ください。

