食べて終わらないバレンタインギフト！アカベコランド「チロルチョコ赤べこ」
福島県会津若松市の伝統工芸を手がけるアカベコランドから、国民的お菓子「チロルチョコ」と福島の郷土玩具「赤べこ」が融合した新商品が登場。
2026年1月30日より、「チロルチョコ赤べこ」「チロルチョコまめべこ」「チロル豆だるま」が一般発売されました。
アカベコランド「チロルチョコ赤べこ」
発売日：2026年1月30日（金）
販売場所：アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅、公式ECサイトなど
バレンタインは食べて終わりではもったいない。
そんな想いから生まれたこの商品は、チロルチョコの人気パッケージをそのまま再現した、カタチに残るバレンタインギフトです。
チョコレートのワクワク感と、赤べこの縁起の良さを同時に味わえる、これまでにない縁起物として登場。
人気のチロルチョコ5種（コーヒーヌガー、ミルク、ビス ブルー、ビス ピンク、ビス イエロー）が、赤べこやだるまに大変身。
小さいけれど、縁起はしっかり詰まったプチギフトに最適なアイテムです。
チロル赤べこ（3,300円）
価格：各3,300円（税込）
サイズ：全長 約15cm×高さ 約9cm
素材：紙
チロルチョコのパッケージデザインをそのまま再現した、全長約15cmの赤べこです。
会津の伝統工芸である赤べこは、古くから「幸せを運ぶ牛」として親しまれてきた縁起物。
首を振る愛らしい姿が、デスク周りや玄関を明るく彩ります。
コーヒーヌガー、ミルク、ビス ブルー、ビス ピンク、ビス イエローの5種類から選べるので、相手の好きな味のパッケージをプレゼントすることができます。
チロルまめべこ（400円）
価格：各400円（税込）
サイズ：全長 約5cm×高さ 約3cm
素材：PVC
手のひらサイズの小さな赤べこです。
全長約5cmのコンパクトなサイズながら、チロルチョコのパッケージデザインをしっかり再現。
PVC素材で作られているため、デスクの上やバッグチャームとしても使えます。
400円というお手頃価格で、ちょっとしたお礼やバレンタインの義理チョコ代わりにもぴったり。
縁起物として、相手の幸せを願う気持ちも一緒に贈ることができます。
チロル豆だるま（1,100円）
価格：各1,100円（税込）
サイズ：全長 約4cm×高さ 約4.5cm
素材：紙・土粘土
チロルチョコのパッケージデザインが施された、手のひらサイズのだるまです。
全長約4cmと小さいながらも、紙と土粘土で丁寧に作られた本格的な仕上がり。
だるまは「七転び八起き」の精神を表す縁起物として、新しいチャレンジを応援してくれる存在です。
玄関やデスクの上に飾れば、毎日をがんばる自分へのお守りとして、そっと寄り添ってくれます。
バレンタインのプチギフトとして、赤べこ・だるま好きな方へのプレゼントとして、そして毎日をがんばる自分へのご褒美として。
食べて終わりではなく、カタチに残るバレンタインギフトは、デスク周りや玄関のお守りインテリアとして、これからも幸せを運んでくれます。
チロルチョコと福島の伝統工芸が融合した、新しいバレンタインの楽しみ方の紹介でした。
FAQ
Q1. どこで購入できますか？
A1. アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅、公式ECサイトなどで販売されています。
Q2. 5種類のチロルチョコの味は何ですか？
A2. コーヒーヌガー、ミルク、ビス ブルー、ビス ピンク、ビス イエローの5種類です。
Q3. 一番お手頃な商品はどれですか？
A3. チロルまめべこが400円（税込）で、プチギフトに最適です。
Q4. 赤べこやだるまは何の素材で作られていますか？
A4. チロル赤べこは紙、チロルまめべこはPVC、チロル豆だるまは紙と土粘土で作られています。
Q5. バレンタイン以外にも贈れますか？
A5. はい。
縁起物として、お祝いやお礼、自分へのご褒美など、さまざまなシーンで贈ることができます。
