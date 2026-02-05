【きょうから】すき家、『デミグラスチーズ牛丼』登場 コク深いソース×濃厚チーズで至福の味わい
牛丼チェーン店「すき家」はきょう5日午前9時より、『デミグラスチーズ牛丼』を販売する。
【写真】芳醇な味わいの『おんたまデミグラスチーズ牛丼』
同商品は、牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを振りかけた一品。香味野菜や赤ワインなどを合わせてじっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいとなっている。レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種のチーズを使った濃厚なミックスチーズは、風味豊かなデミグラスソースと相性抜群。牛肉の旨みと、デミグラスソースやチーズのコクが絶妙に調和した、至福の味わいを堪能できる。
また、おんたまをトッピングした『おんたまデミグラスチーズ牛丼』も同時に販売。デミグラスソースとチーズの風味におんたまの優しいコクが加わった、芳醇な味わいを楽しめる。
■商品概要
『デミグラスチーズ牛丼』
ミニ600円／並盛660円／中盛860円／大盛860円／特盛1060円／メガ1240円
『おんたまデミグラスチーズ牛丼』
ミニ710円／並盛770円／中盛970円／大盛970円／特盛1170円／メガ1350円
