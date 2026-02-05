人気レースクイーンの池永百合（29）が5日までに自身のインスタグラムを更新。白のフレアミニスカート姿を披露した。

「おやすみなさい 2月15日(日)フェスタソーレ東京撮影会だよ」とつづり、オレンジ色のポピー畑をバックに白のベレー帽、ミニスカにグレーのトップス姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「なになに！この、アイドル感半端ない」「可愛い〜よブーツ素敵」「綺麗ですね〜」「ベレー帽似合いますね 可愛い」「最高超綺麗美人」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル66の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。

公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。池永百合公式インスタグラム(@ikenaga_yuri)から