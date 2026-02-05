WEST.、結成12周年記念できょうからWOWOW『WESSION』一挙放送・配信 3・1にはライブフィルムも登場
7人組グループ・WEST.が5日に結成12周年を迎え、WOWOWではこれを記念して2025年に放送・配信した音楽番組『WESSION』全6話をきょう午後8時30分から一挙に放送・配信する。
【番組カット】いい笑顔！全力で歌うWEST.
さらに、25日からスタートする特集「WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!」では、24年11月に公開した『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』を3月1日に放送・配信することが決定した。
なお、『WESSION』番組開始からWEST.初の主催野外フェス「WESSION FESTIVAL 2025」まで、およそ半年間にわたる活動をおさめたアフターパンフレットは「WOWOW百貨店」で予約受付中。番組収録現場やフェスでのオフショットはもちろん、メンバーによる座談会などWEST.の魅力をより深く感じられる貴重なコンテンツが満載。WESSIONオフィシャルサイトでは表紙や一部中面も公開中だ。
【番組カット】いい笑顔！全力で歌うWEST.
