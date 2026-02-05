【図形クイズ】解けるとすっきり！ 正方形は全部で何個ある？ ピラミッド状の図形に挑戦
図形の中に隠れている正方形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
今回は、正方形が規則正しく積まれたピラミッドのような形です。重なり方に注目して、落ち着いて数えてみてくださいね。
ヒント：一段ずつ、漏れがないように下から順番に数えていくのがコツですよ！
▼解説
図形を一段ずつ整理して数えると、次のようになります。
下段：3個
中段：2個
上段：1個
これらをすべて足すと、3 ＋ 2 ＋ 1 ＝ 6個 になります。
この配置では、正方形同士が互い違い（レンガ積み）に接しているため、複数の正方形が組み合わさってできる「新しい大きな正方形」は形成されていません。そのため、目に見えている個々の正方形をそのまま数えた数が正解となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
