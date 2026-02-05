「ワイルドアドベンチャースタイル」がスゴい！

三菱は2026年1月9日、一部改良を加えた新型「デリカD：5」を発売しました。あわせて機能的でタフに仕上げるオプションパッケージ「ワイルドアドベンチャースタイル」が登場します。

デリカD：5は、三菱が製造しているSUVミニバン。1968年に発売された初代「デリカ」から数えて累計138万台以上を販売しているロングセラー車で、現行モデルであるデリカD：5は2007年に登場した5代目（2007年）となります。

【画像】超カッコいい！ これが新型「デリカD：5」です！（30枚以上）

新型は、オフロードとオンロードの両方で幅広く活躍できるクルマとして開発されたデリカD：5の魅力はそのままに、走行性能と力強いスタイリングの進化をテーマに改良が加えられています。

外観はフロントグリルや前後バンパーのデザインを一新し、より立体的で力強いスタイルへと進化しました。

ボディカラーには、グレーにブルーの輝きを添えた新色「ムーンストーングレーメタリック」が登場。これに「ブラックマイカ」を組み合わせた、精悍なツートーンカラーも新たに設定されています。

インテリアでは、金属調アクセントを採用したインストルメントパネルに、8インチカラー液晶を搭載したディスプレイメーターを採用して、視認性の向上を図りつつ、プレミアムな印象に仕上げました。

走行面では、4WDスポーツセダン「ランサーエボリューション（ランエボ）」などで培ってきた三菱独自の四輪制御技術「S-AWC」を搭載。ECO・NORMAL・GRAVEL・SNOWという4つのモードを使い分けることで、さまざまな路面状況に応じた走破性と操縦安定性を実現します。また、運転支援技術「e-Assist」のアップデートも加えられ、安全性能と利便性が向上しました。

大幅な改良が加えられたデリカD：5に、タフでワイルドな印象を強調する機能的なオプションパッケージとして設定されたのが「ワイルドアドベンチャースタイル」です。

このパッケージでは、フロントグリル、フロントロアバンパー、クリアランスランプガーニッシュ、そしてフォグランプガーニッシュに、黒を基調とした専用パーツ「ブラックアウト」シリーズを採用。顔まわりのパーツを黒で統一することで、ボディ全体を引き締め、より力強くワイルドな表情へと変身させます。

さらに、マットブラック仕上げのエンブレムパッケージをはじめ、専用デカールやフューエルリッドガーニッシュ、ドアハンドルインナープロテクターといったこだわりのアイテムを装備。これらにより、ボディカラーとブラックアウトシリーズの一体感を高めながら、細部にまでワイルドなアクセントを加えています。

足回りはRAYS製のブラックアルミホイールで固め、ロックナットまで黒で統一するこだわりを見せています。さらに大型マッドフラップやリヤアンダーカバーに加え、ルーフには無骨なヘビーデューティキャリアを装備。オフロードでの走破性を予感させつつ、遊び心を全開にしたアクティブな一台に仕上げました。

※ ※ ※

新型デリカD：5の価格（消費税込）は451万円から494万4500円。ワイルドアドベンチャースタイルを構成する全パーツの総額は112万7060円となっています。