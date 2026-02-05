ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・大牟田市で未明に第1中高火災 松原町付近のハウスユマニテ大… 福岡・大牟田市で未明に第1中高火災 松原町付近のハウスユマニテ大牟田駅南西側23m 約20分後に鎮圧（2月5日午前1時5分ごろ発生） 福岡・大牟田市で未明に第1中高火災 松原町付近のハウスユマニテ大牟田駅南西側23m 約20分後に鎮圧（2月5日午前1時5分ごろ発生） 2026年2月5日 8時31分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、5日午前1時5分ごろ、大牟田市松原町付近（目標:ハウスユマニテ大牟田駅南西側23m）で第1中高火災が発生した。同1時24分に鎮圧した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 福岡・古賀市の林野火災で消防隊出動 筵内2476番付近（2月4日午後10時5分ごろ） 福岡市東区の火災で消防隊出動 奈多団地40番付近（2月4日午後9時43分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 海, デイサービス, 神事, 静岡, リハビリ, 横浜, 床暖房, 介護, 工場, 配線