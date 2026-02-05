東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値185.20 高値185.28 安値184.02
186.91 ハイブレイク
186.09 抵抗2
185.65 抵抗1
184.83 ピボット
184.39 支持1
183.57 支持2
183.13 ローブレイク
ポンド円
終値214.17 高値215.01 安値213.29
216.74 ハイブレイク
215.88 抵抗2
215.02 抵抗1
214.16 ピボット
213.30 支持1
212.44 支持2
211.58 ローブレイク
スイス円
終値201.77 高値202.10 安値200.66
203.80 ハイブレイク
202.95 抵抗2
202.36 抵抗1
201.51 ピボット
200.92 支持1
200.07 支持2
199.48 ローブレイク
豪ドル円
終値109.78 高値110.19 安値109.19
111.25 ハイブレイク
110.72 抵抗2
110.25 抵抗1
109.72 ピボット
109.25 支持1
108.72 支持2
108.25 ローブレイク
NZドル円
終値94.12 高値94.58 安値93.76
95.37 ハイブレイク
94.97 抵抗2
94.55 抵抗1
94.15 ピボット
93.73 支持1
93.33 支持2
92.91 ローブレイク
カナダドル円
終値114.81 高値114.90 安値114.14
115.85 ハイブレイク
115.38 抵抗2
115.09 抵抗1
114.62 ピボット
114.33 支持1
113.86 支持2
113.57 ローブレイク
