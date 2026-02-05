東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6998 高値0.7043 安値0.6972
0.7108 ハイブレイク
0.7075 抵抗2
0.7037 抵抗1
0.7004 ピボット
0.6966 支持1
0.6933 支持2
0.6895 ローブレイク
キーウィドル
終値0.6003 高値0.6054 安値0.5988
0.6108 ハイブレイク
0.6081 抵抗2
0.6042 抵抗1
0.6015 ピボット
0.5976 支持1
0.5949 支持2
0.5910 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3663 高値1.3684 安値1.3629
1.3743 ハイブレイク
1.3714 抵抗2
1.3688 抵抗1
1.3659 ピボット
1.3633 支持1
1.3604 支持2
1.3578 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6998 高値0.7043 安値0.6972
0.7108 ハイブレイク
0.7075 抵抗2
0.7037 抵抗1
0.7004 ピボット
0.6966 支持1
0.6933 支持2
0.6895 ローブレイク
キーウィドル
終値0.6003 高値0.6054 安値0.5988
0.6108 ハイブレイク
0.6081 抵抗2
0.6042 抵抗1
0.6015 ピボット
0.5976 支持1
0.5949 支持2
0.5910 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3663 高値1.3684 安値1.3629
1.3743 ハイブレイク
1.3714 抵抗2
1.3688 抵抗1
1.3659 ピボット
1.3633 支持1
1.3604 支持2
1.3578 ローブレイク