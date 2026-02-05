東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6998　高値0.7043　安値0.6972

0.7108　ハイブレイク
0.7075　抵抗2
0.7037　抵抗1
0.7004　ピボット
0.6966　支持1
0.6933　支持2
0.6895　ローブレイク

キーウィドル
終値0.6003　高値0.6054　安値0.5988

0.6108　ハイブレイク
0.6081　抵抗2
0.6042　抵抗1
0.6015　ピボット
0.5976　支持1
0.5949　支持2
0.5910　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3663　高値1.3684　安値1.3629

1.3743　ハイブレイク
1.3714　抵抗2
1.3688　抵抗1
1.3659　ピボット
1.3633　支持1
1.3604　支持2
1.3578　ローブレイク